La polémica con Mónica Escobedo logró que Manelyk y Niurka hicieran las pases, pero Kunno les advirtió de los riesgos

Mónica Escobedo está en el ojo del huracán. El viernes de Traición la suerte decidió que el nominado por Azalia Ojeda también tendría la oportunidad de poner en riesgo a otro Granjero. La negra eligió a Niurka y ella a Mónica que terminó siendo señalada como traicionera por los dos equipos.

Durante la gala, luego de haber sido nominada por Niurka, Mónica Escobedo quiso defenderse, pero Natalia Alcocer tomó la palabra y afirmó que si la comediante hubiera tenido oportunidad habría traicionado al equipo de Manelyk González, a pesar de que se unió a ellos en los últimos días.

Toda la situación llamó tanto la atención que, incluso, Niurka y Manelyk, que son claras rivales en La Granja VIP, se sentaron a conversar y estuvieron de acuerdo en que no se puede confiar en Mónica.

De hecho, cuando la comediante trató de acercarse a hablar con ellas, Mane fue directa y le advirtió: "de mi cuenta corre que ni con mi equipo vas a estar". Añadió que están pasando por muchos problemas como grupo como para que ella llegue a hacerlos más grandes.

Mónica trató de justificarse diciendo que no traicionó a nadie, pero la reina de los realities la encaró y le dijo: "para mí no vales la pena como persona, es la intención, no me voy a esperar a que me hagas algo y caer en la Tabla nada más porque tú quieres salvar tu pellejo. Yo por mi equipo voy a full y tú no eres así".

“De mi cuenta corre que con mi equipo no vas a estar” Manelyk encara a Mónica Escobedo

Kunno advierte a Niurka y Manelyk que podrían darle más poder a Mónica Escobedo

A pesar de que la situación con Mónica Escobedo permitió una breve tregua entre Manelyk González y Niurka, Kunno les advirtió que eso podría fortalecer a la comediante.

El influencer se acercó con ambas Granjeras y les dijo que, afuera, Mónica no solo podría quedar como una víctima, sino como un personaje de interés dado que pudo provocar a dos de las participantes más fuertes.

