Ideas DIY: recicla los platos desechables blancos y conviértelos en tenebrosos fantasmas

Estamos a poco tiempo de que llegue Halloween, una de las fechas más esperadas para divertirse. La decoración es el eje central de este día por lo que te vamos a enseñar cómo reciclar los platos desechables blanco y transformarlos en fantasmas tenebrosos.

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Los platos desechables terminan en la basura, pero con estas ideas DIY podrás elaborar tus fantasmas en pocos minutos. Es una buena excusa para pasar un momento en familia y preparar las mejores decoraciones para este Halloween.

¿Cómo reciclar los platos y hacer fantasmas?

Materiales principales



Platos de papel desechables de color blanco (uno por cada fantasma).

Tiras de papel crepé blanco (puedes sustituirlo por servilletas de papel o papel de cocina cortado en tiras).

Cartulina o papel blanco (para recortar las manos).

Cuerda fina, hilo de yute o tanza.

Herramientas de apoyo

Marcador o rotulador negro de trazo grueso.

Pegamento blanco escolar o silicona fría.

Tijeras.

Procedimiento para hacer fantasmas

Preparación del rostro

Toma el plato y con un marcador negro grueso dibujar los ojos ovalados grandes, una boca abierta de sorpresa o de susto.

Recorte y pegado de las manos

En una cartulina o hoja blanca, vas a dibujar la silueta de dos manos y recórtalos con las tijeras. Aplica una gota de pegamento en la parte posterior del plato y fija una mano a cada lado para que sobresalgan lateralmente.

Este fantasma es hermoso.|Pinterest

Creación del cuerpo en movimiento

Para este paso tienes que cortar unas tiras longitudinales de papel crepé blanco o si tienes servilletas. Las vas a pegar alineadas en el borde inferior trasero del plato. Estas tiras le darán fluidez y movimiento al fantasma cuando haya corrientes de aire.

Colocación del cordel para colgar

El último paso es poder cortar un poco de cuerda de yute o hilo, forma un lazo y pégalo en la parte superior trasera del plato. Deja secar muy bien el pegamento antes de colgar la figura.

Como tips extra puedes colgar unas guirnaldas de luces cálidas para que se iluminen los fantasmitas. La luz al atravesar las tiras de papel crea un efecto flotante.