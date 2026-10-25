Fernando Lozada revela en La Granja VIP el TERRIBLE asalto que sufrió

Fernando Lozada sorprendió al hablar de uno de los episodios más difíciles de su vida durante su participación en La Granja VIP. El Granjero sufrió un violento intento de asalto el 1 de abril de 2021, cuando tres sujetos lo interceptaron e intentaron robarle sus pertenencias. El ataque terminó con lesiones graves que requirieron atención médica de emergencia. La experiencia marcó al participante, quien tuvo que enfrentarse a una agresión física que incluyó golpes, un intento de ahorcamiento y una profunda herida en el rostro provocada con una navaja. Su relato recordó la gravedad de lo ocurrido y las consecuencias que tuvo que afrontar después del ataque.

Fernando Lozada recuerda el violento intento de asalto que vivió

Durante la conversación en La Granja VIP, Fernando compartió con sus compañeros el episodio que vivió años atrás, cuando estuvo en peligro durante un intento de robo. De acuerdo con los reportes publicados sobre el incidente, tres hombres lo interceptaron y trataron de despojarlo de sus pertenencias.

En medio del forcejeo, Lozada recibió varios golpes y los agresores intentaron ahorcarlo, una acción que le afectó la garganta y le provocó ronquera. Sin embargo, la situación se volvió todavía más grave cuando uno de los sujetos lo hirió en la cara con una navaja. Pese a la violencia del ataque, el Granjero consiguió defenderse y evitar que los agresores se llevaran sus objetos personales.

La lesión en el rostro que lo llevó a una cirugía de emergencia

Las consecuencias físicas del asalto fueron severas, Fernando necesitó 22 puntadas para cerrar la herida en el rostro y tuvo que someterse a una cirugía de emergencia para reconstruir parte de la musculatura de la barbilla. El intento de ahorcamiento también le dejó afectaciones en la garganta, por lo que su recuperación no se limitó a la lesión provocada por la navaja. La noticia dio cuenta de la gravedad de las heridas que sufrió el influencer durante el intento de robo.

Una experiencia que Fernando compartió con sus compañeros

Al recordar este episodio en el contexto de La Granja VIP, Fernando mostró una faceta distinta a la que el público suele ver en los realities. Más allá de la competencia y la convivencia, compartir experiencias personales permite conocer situaciones que han marcado la vida de los participantes. El intento de asalto que sufrió en 2021 fue uno de esos momentos que te hacen replantearte todo: una agresión que puso en riesgo su integridad física y que terminó con una cirugía de emergencia. Aunque los atacantes no consiguieron robarle, las lesiones que le provocaron hicieron de aquella experiencia un episodio difícil de olvidar.