Cómo hacer una mesa dulce para un cumpleaños infantil de Hello Kitty: 3 ideas divertidas para sorprender a los niños

Uno de los personajes más queridos por muchos niños es Hello Kitty y que pertenece a la compañía japonesa Sanrio, siendo uno de los más populares de esta compañía y que no solo lo encontramos en la pantalla chica, sino que ha trascendido fronteras y se ha vuelto así en temática de decoración de muchos cumpleaños infantiles. En este caso, si estás organizando una fiesta infantil y quieres personificarlo con este personaje, te compartiremos cómo hacer una mesa dulce con tres ideas fáciles.

Tal como lo mencionábamos, Hello Kitty se ha convertido en un gran personaje de ficción, y es que es uno de los más queridos gracias a que se caracteriza por su aspecto tierno y porque se puede encontrar en todo tipo de elementos y que está destinado para los más chicos. En este caso, muchos niños eligen a este personaje para su mesa de cumpleaños infantil y lo que no puede faltar es la mesa dulce.

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Por qué es importante la mesa dulce en un cumpleaños infantil

La mesa dulce es algo que no puede faltar en ninguna fiesta infantil y es donde se encuentra el pastel, los postres, tartas, botanas y otras elaboraciones más que son un clásico y que les encanta a todos. En este caso, no puedes perderte la decoración de cómo hacer una mesa dulce de Hello Kitty para el cumpleaños infantil con estas tres ideas sencillas.

3 ideas de mesas dulces de Hello Kitty

Mesa clásica en rosa y blanco: es la combinación más representativa de este personaje, y podrás utilizar un mantel blanco, fondo rosa y añadir detalles en rojo para hacer referencia al moño del personaje. Puedes colocar el pastel en el centro de la mesa y distribuir los postres a los costados

Elegir postres que sigan la temática: no todos deben llevar la imagen de este personaje sino que podrás cuidar la paleta de colores y optar por postres como cupcakes con betún rosa, galletas decoradas con la silueta, cake pops, donas glaseadas, malvaviscos, macarons