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Los números de la suerte de los signos hoy viernes 18 de septiembre

Descubre cuáles son los números de la suerte y el mensaje especial del universo de los diferentes signos del zodíaco hoy viernes 18 de septiembre

Los números de la suerte de los signos hoy viernes 18 de septiembre
Los números de la suerte de los signos hoy viernes 18 de septiembre|Pexels: DS stories

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

La astrología y la numerología se unen para dar a conocer los números mágicos que traerán buena suerte a los signos del zodíaco en diferentes aspectos de sus vidas.

Este viernes 18 de septiembre existe una energía del Número del Ángel 9/18, una poderosa frecuencia cósmica asociada con la culminación espiritual, la resiliencia y el florecimiento de la abundancia material.

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Los números de la suerte de los signos hoy viernes 18 de septiembre

  • Aries

El universo te impulsa a celebrar tus logros de la semana; date un respiro y disfruta del presente.

Números de la suerte: 09, 21 y 43.

  • Leo

Un golpe de intuición te guiará hacia una excelente oportunidad de negocio o un ingreso extra inesperado.

Números de la suerte: 05, 14 y 38.

  • Sagitario

Es el momento ideal para conectar con amigos y expandir tu círculo social.

Números de la suerte: 03, 27 y 46.

  • Tauro

Dedica la tarde a consentirte y relajar el cuerpo; tu bienestar físico es la base de tu éxito.

Números de la suerte: 08, 17 y 35.

Estos números traerán buena suerte a los signos del zodíaco
Estos números traerán buena suerte a los signos del zodíaco|Pexels: Pavel Danilyuk

  • Virgo

Recibes un reconocimiento o validación laboral muy merecida.

Números de la suerte: 04, 22 y 49.

  • Capricornio

El cosmos te invita a materializar tus ideas ambiciosas; hoy la energía de la manifestación está de tu lado.

Números de la suerte: 01, 19 y 32.

  • Géminis

La mente se aclara tras días de dudas. Es un viernes perfecto para escribir, comunicar y expresar tus verdaderos deseos.

Números de la suerte: 07, 16 y 41.

  • Libra

La armonía regresa a tus relaciones más cercanas; aprovecha para sanar viejas asperezas con una cena tranquila.

Números de la suerte: 02, 25 y 37.

¿Cómo obtener buena fortuna con tus números de la suerte?
¿Cómo obtener buena fortuna con tus números de la suerte?|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

  • Acuario

Tu originalidad será el centro de atención hoy; no temas proponer planes diferentes para este fin de semana.

Números de la suerte: 11, 28 y 44.

  • Cáncer

El universo te envuelve en una atmósfera de paz hogareña; recarga tu energía compartiendo con tus seres queridos.

Números de la suerte: 06, 13 y 30.

  • Escorpio

Una propuesta o cierre de trato muy lucrativo se vislumbra en el horizonte.

Números de la suerte: 10, 23 y 47.

  • Piscis

Permítete soñar despierto pero mantén un pie en la tierra.

Números de la suerte: 12, 34 y 45.

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