La astrología y la numerología se unen para dar a conocer los números mágicos que traerán buena suerte a los signos del zodíaco en diferentes aspectos de sus vidas.

Este viernes 18 de septiembre existe una energía del Número del Ángel 9/18, una poderosa frecuencia cósmica asociada con la culminación espiritual, la resiliencia y el florecimiento de la abundancia material.

“Estoy lista para darme un tiro con ella”: Natalia Alcocer lanza advertencia a Niurka

Los números de la suerte de los signos hoy viernes 18 de septiembre

Aries

El universo te impulsa a celebrar tus logros de la semana; date un respiro y disfruta del presente.

Números de la suerte: 09, 21 y 43.

Leo

Un golpe de intuición te guiará hacia una excelente oportunidad de negocio o un ingreso extra inesperado.

Números de la suerte: 05, 14 y 38.

Sagitario

Es el momento ideal para conectar con amigos y expandir tu círculo social.

Números de la suerte: 03, 27 y 46.

Tauro

Dedica la tarde a consentirte y relajar el cuerpo; tu bienestar físico es la base de tu éxito.

Números de la suerte: 08, 17 y 35.

Estos números traerán buena suerte a los signos del zodíaco|Pexels: Pavel Danilyuk

Virgo

Recibes un reconocimiento o validación laboral muy merecida.

Números de la suerte: 04, 22 y 49.

Capricornio

El cosmos te invita a materializar tus ideas ambiciosas; hoy la energía de la manifestación está de tu lado.

Números de la suerte: 01, 19 y 32.

Géminis

La mente se aclara tras días de dudas. Es un viernes perfecto para escribir, comunicar y expresar tus verdaderos deseos.

Números de la suerte: 07, 16 y 41.

Libra

La armonía regresa a tus relaciones más cercanas; aprovecha para sanar viejas asperezas con una cena tranquila.

Números de la suerte: 02, 25 y 37.

¿Cómo obtener buena fortuna con tus números de la suerte?|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Acuario

Tu originalidad será el centro de atención hoy; no temas proponer planes diferentes para este fin de semana.

Números de la suerte: 11, 28 y 44.

Cáncer

El universo te envuelve en una atmósfera de paz hogareña; recarga tu energía compartiendo con tus seres queridos.

Números de la suerte: 06, 13 y 30.

Escorpio

Una propuesta o cierre de trato muy lucrativo se vislumbra en el horizonte.

Números de la suerte: 10, 23 y 47.

Piscis

Permítete soñar despierto pero mantén un pie en la tierra.

Números de la suerte: 12, 34 y 45.

