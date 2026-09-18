5 juegos de baño al crochet para cambiar el estilo de tu casa

Si estás en busca de cambiar el aspecto de tu baño pues tenemos las mejores opciones para ti. Con ayuda del crochet puedes crear hermosos juegos para llevar mucha personalidad a este espacio.

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Para poder disfrutar de estos elementos es conveniente también poder pensar cómo sujetarlo, cuánto tarda en secarse y si se puede retirar con facilidad. Ahora manos a la obra para hacer estos hermosos juegos de baño.

¿Cuáles son los juegos al crochet para el baño?

Cubre tapa de inodoro con flores

En este caso tienes una cubierta de tapa con decoración floral. Se recomienda antes de hacer aplicaciones, termina y prueba el diseño sobre tu tapa ya que la zona de las bisagras debe quedar libre y el tejido tiene que acompañar la forma sin forzarlo. Coloca las flores al final, repartiendo su peso para que no tiren del borde hacia un lado.

Esta es una de las alternativas.|Pinterest

Tapa de inodoro para un juego de baño coordinado

Luego nos encontramos con esta idea donde puedes tomar la tapa como referencia para combinar después otros accesorios con el mismo hilo y remate. Para ello debes medir el ancho máximo y el ancho cercano a las bisagras ya que dos tapas del mismo largo van a necesitar contornos distintos. Ten en cuenta que si el tejido se sostiene únicamente al estirarlo mucho, corrige el tamaño antes de añadir la sujeción posterior.

Tapete del juego de baño Dulzura

Otra opción es realizar una combinación de colores en las que puedes aplicar verde y sobre ellas flores rosadas. Procura comprobar el borde quede plano después de lavar la muestra; las puntillas levantadas y los relieves muy voluminosos no son convenientes en la zona donde apoyas los pies.

Cobertor Jardim Azul para el tanque

Aquí lo que puedes hacer es el cobertor del tanque donde debes tener en cuenta las medidas del tanque como así también localizar el botón de descarga. El tejido debe permitir retirar la tapa y acceder al mecanismo sin deshacer la decoración.

Cubre inodoro con cuadros granny

Por último, tenemos esta idea increíble en la que debes hacer un cuadro, lavarlos y medir la unión entre dos motivos: la costura puede añadir ancho o acortar el conjunto si aprietas demasiado. Reserva un color común para el borde; así puedes usar varios tonos dentro de los cuadros y conservar una apariencia armoniosa.