No tires las hojas de apio, son un tesoro: cómo usarlas para estimular el metabolismo y aliviar los riñones

Si hasta ahora tirabas las hojas de apio, quizá sea momento de darles una segunda oportunidad. Además de aportar sabor a distintas preparaciones, contienen vitamina C, vitamina K, betacarotenos y polifenoles: nutrientes que forman parte de una alimentación equilibrada.

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Consumir verduras de forma habitual, junto con actividad física y hábitos saludables, favorece un adecuado gasto energético y el bienestar general. Al igual que el resto del apio, las hojas de este alimento poseen un alto contenido de agua, lo que ayuda a mantener una buena hidratación. Este último es un factor importante para el funcionamiento normal de los riñones en personas sanas.

¿Cómo usar las hojas de apio para aprovechar sus beneficios?

Las hojas tienen un sabor ligeramente más intenso que los tallos, por lo que pueden incorporarse a numerosas recetas sin dificultad.



En batidos verdes: añade un puñado de hojas junto con pepino, manzana, espinaca y agua para obtener una bebida rica en fibra y antioxidantes.

añade un puñado de hojas junto con pepino, manzana, espinaca y agua para obtener una bebida rica en fibra y antioxidantes. Como hierba aromática: pícalas finamente y utilízalas para dar sabor a ensaladas, sopas, cremas o guisos, de manera similar al perejil.

pícalas finamente y utilízalas para dar sabor a ensaladas, sopas, cremas o guisos, de manera similar al perejil. En pesto casero: tritúralas con aceite de oliva, frutos secos, queso parmesano y ajo para preparar una salsa diferente y llena de sabor.

tritúralas con aceite de oliva, frutos secos, queso parmesano y ajo para preparar una salsa diferente y llena de sabor. En infusión: algunas personas preparan té de hojas de apio. Aunque puede formar parte de una dieta equilibrada, no debe considerarse un tratamiento para problemas renales ni metabólicos.

algunas personas preparan té de hojas de apio. Aunque puede formar parte de una dieta equilibrada, no debe considerarse un tratamiento para problemas renales ni metabólicos. Como condimento: mezcladas con otras hierbas frescas, aportan aroma a carnes, pescados, verduras asadas y legumbres.

La dietista registrada Joy Bauer, especialista en nutrición y colaboradora de NBC News, señala que aprovechar todas las partes comestibles de las verduras permite aumentar el consumo de fibra y micronutrientes, además de reducir el desperdicio de alimentos. Por su parte, la Academy of Nutrition and Dietetics recomienda incluir una amplia variedad de hortalizas en la alimentación diaria para favorecer la salud cardiovascular, digestiva y metabólica.

¿Qué dice la ciencia sobre las hojas de apio y los riñones?

Las hojas de apio contienen antioxidantes como flavonoides y compuestos fenólicos que han sido objeto de investigación por su potencial biológico. Algunos estudios de laboratorio y en modelos animales sugieren que estos compuestos podrían tener actividad antioxidante y antiinflamatoria.

Respecto al metabolismo, especialistas de la Mayo Clinic explican que ningún alimento tiene la capacidad de acelerar de forma importante el metabolismo por sí mismo. Factores como la edad, la masa muscular, la genética y el nivel de actividad física influyen mucho más en el gasto energético diario.

En cuanto a la salud renal, la National Kidney Foundation destaca que una hidratación adecuada y una alimentación rica en frutas y verduras benefician el funcionamiento normal de los riñones en personas sanas. Los expertos recuerdan algunas recomendaciones antes de consumir hojas de apio con frecuencia:



Lávalas cuidadosamente: así se eliminan restos de tierra o posibles residuos superficiales.

así se eliminan restos de tierra o posibles residuos superficiales. Consúmelas dentro de una dieta equilibrada: sus beneficios dependen del conjunto de los hábitos alimentarios.

sus beneficios dependen del conjunto de los hábitos alimentarios. Consulta al médico si padeces enfermedad renal: algunas personas con insuficiencia renal necesitan controlar el consumo de determinados minerales presentes en las verduras.

algunas personas con insuficiencia renal necesitan controlar el consumo de determinados minerales presentes en las verduras. No sustituyas tratamientos médicos: las hojas de apio pueden formar parte de una alimentación saludable, pero no reemplazan la atención médica ni los medicamentos.

En conclusión: las hojas de apio son un ingrediente nutritivo que merece ser aprovechado en la cocina por su aporte de vitaminas, antioxidantes y fibra. Las mismas pueden contribuir a una alimentación que favorezca el funcionamiento normal del organismo y una adecuada hidratación.