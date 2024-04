El apio, el cilantro y el perejil son hierbas de gran importancia en la elaboración de platillos mexicanos, por lo que no pueden faltar en ningún hogar de nuestro país. Comúnmente se guardan en el refrigerador para mantener su frescura; pero, ¿sabías que existe un truco de TikTok para conservarlos frescos por más tiempo?

Estas hierbas y verduras no solo agregan sabor a tus platillos, sino que también son ricas en nutrientes. El apio, por ejemplo, es una excelente fuente de vitaminas y minerales, mientras que el cilantro no solo es aromático, sino que también es conocido por ser un remedio natural para el dolor de cabeza.

¿Cuál es el truco de TikTok para conservar frescos el apio, cilantro y perejil?

El truco de TikTok para conservar frescos el apio, cilantro y perejil fue compartido por la cuenta ‘Foodies By Kriss’ (@foodiesbykris) que tiene hasta el momento 2344 seguidores y más de 30 mil Me gusta. De este modo, el truco no solo es efectivo, sino bastante sencillo y consiste en lo siguiente:



Coloca un manojo de cualquiera de estas hierbas en un frasco de vidrio con agua hasta la mitad y déjalos a temperatura ambiente. Esto no solo prolonga su frescura, sino que estimula su crecimiento como demuestra la TikToker con el tallo del apio.

Además, en este truco de TikTok para conservar frescos el apio, cilantro y perejil, es importante que cambies el agua de los frascos regularmente para evitar la acumulación de suciedad de la misma forma que se hace con los ramos de flores.

¿Cómo conservar frescos el apio, cilantro y perejil en el refrigerador, según TikTok?

Como decíamos antes, lo normal es querer conservar la frescura y el buen aspecto de estas hierbas al guardarlas en el refrigerador; sin embargo, la TikToker ofrece un proceso para almacenarlos en el electrodoméstico de una mejor forma. Así que, trasladar en el refrigerador el truco de TikTok para conservar frescos el apio, cilantro y perejil consiste en lo siguiente:



Lava y seca completamente las hierbas. Colócalas en bolsas reutilizables con cierre hermético. Guárdalas en el cajón de las verduras. ¡Y eso es todo! Los manojos de apio, cilantro y perejil seguirán frescos por más tiempo sin acelerar su descomposición.

En cuanto al tiempo de conservación, el apio puede durar hasta 30 días en el refrigerador si solo guardas los tallos envueltos en papel aluminio, mientras que por sí solos los tallos pueden durar hasta 20 días. Por otro lado, el cilantro y el perejil pueden durar de siete a 10 días en el refrigerador.

