Cómo usar el exfoliante labial y para qué sirve

La exfoliación es un tratamiento importante que permite eliminar las células muertas y dar paso a la regeneración. Sin embargo, hay una zona que por lo general es olvidada y son los labios, es por esto que te vamos a contar la manera correcta de aplicar el exfoliante labial para obtener sus beneficios.

¡Benny Ibarra ya vio el primer capítulo de la serie de Timbiriche! Esto reveló Memo Méndez Guiu

Cuando aplicas exfoliante labial lo que haces es eliminar células muertas y pielcitas secas que al ser removidas suaviza a los labios. Además, se activa la circulación para que recuperen su tono saludable y prepara la piel para que los bálsamos y labiales se absorban mucho mejor.

¿Cómo se debe usar el exfoliante labial?

Si vas a utilizar exfoliante labial es importante seguir estos pasos:

Limpia y humedece: Asegúrate de tener la boca limpia y sin restos de maquillaje. Humedece un poco la piel con agua tibia antes de empezar.

Aplica una pequeña cantidad: Vas a tomar una porción del exfoliante con la yema del dedo.

Masajea con suavidad: Lo siguiente es frotar el producto sobre tus labios con movimientos circulares suaves por unos 30 segundos. No ejerzas presión.

La técnica es infalible.|Canva

Retira el exceso: Enjuaga con agua tibia o limpia los restos con un pañito húmedo.

Hidrata de inmediato (Crucial): Una vez que retiraste el producto tienes que aplicar una capa generosa de bálsamo labial o vaselina para sellar la humedad y poder proteger la piel.

Es importante que tengas en cuenta que este proceso de aplicación de exfoliante labial debes ser usado una o dos veces por semana. Si te excedes puedes lastimar la mucosa labial que es delgada y sensible. No apliques si tienes heridas abiertas, grietas profundas, quemaduras o herpes.

Este es un tratamiento muy importante para mejorar la salud de tus labios, pero debes aplicarlo con cuidado para no lastimar la zona. Puedes elegir productos comerciales, pero también puedes guiarte por recetas caseras.