4 ideas de blusas con olanes para estrenar en la cena del Grito de Independencia del 15 de septiembre

Los olanes son uno de los detalles perfectos para darle movimiento y un toque femenino a un look para las Fiesta Patrias. Si este 15 de septiembre quieres celebrar con un atuendo inspirado en México pero sin recurrir al típico vestido de china poblana, una blusa con volantes puede ser la pieza protagonista junto con una falda, pantalón o short.

Puedes recurrir desde los diseños tradicionales como los colores verde, blanco y rojo hasta propuestas con bordados, no te encasilles en un solo modelo ya que existen diferentes maneras de incorporar elementos de la moda mexicana a un outfit moderno y elegante para disfrutar de la cena del Grito y después de estas fechas.

4 ideas de blusas con olanes para lucir en el Grito de Independencia

1.- Blusas con olanes en tono verde, blanco y rojo

Una de las formas más sencillas de darle un aire patrio al look es elegir una blusa con olanes en alguno de los colores de la bandera mexicana. No es necesario combinar los tres tonos; llevar solamente uno puede hacer que el outfit se vea mucho más sofisticado. Para equilibrar el conjunto, combínala con pantalón negro, jeans o una falda midi en un tono neutro.

2.- Blusa con bordados mexicanos

Los bordados mexicanos son una alternativa perfecta para quienes quieren que su outfit tenga una identidad mucho más artesanal. Una blusa con olanes y flores bordadas puede convertirse en la protagonista de todo el conjunto.

3.- Blusa con tela de rebozo y olanes

Para un look diferente, puedes apostar por una blusa elaborada con tela de rebozo o inspirada en sus tradicionales patrones. Al combinar este material con olanes, el resultado puede ser femenino, colorido y muy mexicano.

4.- Blusas con olanes y encaje

Si buscas una propuesta más romántica y delicada, una blusa que combine olanes con encaje puede ser la opción ideal. Este tipo de diseño aporta textura y movimiento y puede funcionar especialmente bien para una cena nocturna.