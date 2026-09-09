Este fue el último mensaje que compartió Lucia, la reina de belleza fallecida a los 22 años

Lamentablemente se anunció el fallecimiento de esta reina de belleza internacional, que a sus 22 años dejó este plano. Por eso, se agrega la información de lo que fue su último mensaje público. La joven recientemente presumía de una vida bastante ostentosa, años después de ser coronada Miss Austria. Ante eso, muchos están realmente consternados por lo que dijo en su último mensaje, totalmente alejado de una muerte a tan temprana edad.

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¿Qué dijo esta reina de belleza antes de morir?

Tal como muchos están comentando en el perfil de Lucia Sisic, es totalmente incomprensible que alguien fallezca a tan temprana edad. La Miss Austria tiene ese título desde 2024 y según algunos reportes, era la actual reina de belleza pues no se llevó a cabo ese certamen desde aquella temporada. Por eso, familiares, amigos y seguidores la despiden con dolor.

Aunque no tenía su perfil de Instagram tan actualizado, sus últimas fotos que compartió datan de hace menos de un mes. El 12 de agosto presumía de un evento donde estuvo, en el que parece se trató de una velada llena de lujo y la cual coronó en redes con la frase: Momentos Dorados. Esto mientras lucía precisamente un vestido largo dorado y una bolsa del mismo color.

Sin embargo, esos momentos llegaron a su fin en las horas recientes, que se anunció su partida. Ante eso, la conmoción sigue bastante latente entre quienes la conocían por sus labores de modelaje. Hace poco también presumía de unas vacaciones en Bosnia y Herzegovina, país de donde parece que son sus padres.

¿De qué murió Lucia Sisic, reina de belleza de 22 años?

Aunque no hay reporte oficial del motivo del fallecimiento de la joven reina de belleza de Austria… ella padecía de una malformación cardíaca de nacimiento. Según se informó en tiempos recientes, había sido operada en siete oportunidades durante toda su vida. La intervención quirúrgica más reciente sucedió a finales de 2025 y en ese momento agradeció la labor de quienes le habían cuidado en esos días delicados. Ahora, se espera alguna confirmación de una fuente oficial, pues a los 22 años se percibe una tragedia muy mayúscula en el entorno.