Qué hacer con los envases de refresco: 5 ideas para darles una bonita función

Conoce qué hacer con los envases de refresco, las mejores 5 ideas para darles una nueva función a estos residuos plásticos tipo PET en todo el mundo. Aunque el reciclaje industrial es fundamental, el suprarreciclaje o reciclaje creativo en casa nos permite transformar de inmediato esos contenedores transparentes en objetos útiles, estéticos y llenos de personalidad.

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¿Qué hacer con los envases de refresco?

Las botellas de plástico de refreso, gracias a su flexibilidad, resistencia al agua y facilidad para moldearse, son el material perfecto para crear proyectos de organización y decorazión. Olvídate de las manualidades escolares que lucen aburridas; con un poco de pintura, cuerda de yute y creatividad puedes lograr acabados de alta gama.

A continuación, te presentamos 5 ideas originales y elegantes para darles una bonita función a tus envases vacíos en objetos útiles, estéticos y llenos de personalidad para nuestro hogar sin gastar un solo centavo.

Así puedes reciclar los envases de pet para darles un nuevo uso|Pinterest

5 ideas para darles una función a los envases de refresco

Macetas autorregulares de estilo minimalista para plantas de interior

Corta una botella de refresco de dos litros por la mitad de forma horizontal. Toma la parte superior, colócala de cabeza e insértala dentro de la mitad inferior. Pasa un trozo de cuerda a través de la boqulla para que toque el fondo. Llena la parte inferior con agua. La cuerda absorberá la humedad exacta que la planta necesita. Pinta el exterior con colores mate.

Dispensadores y organizadores de bolsas

Toma un envase grande y corta limpiamente la base y la parte superior de la boquilla. Forra todo el cilindro plástico con papel adhesivo texturizado o tela de lona. Fija el tubo a la pared interna de un gabinete de cocina.

Las mejores ideas para reciclar envases de refresco|Pinterest

Alhajeros y contenedores multiusos

Corta las bases de dos botellas del mismo tamaño. Utilizando silicón caliente o pegamento de alta resistencia, adhiere un cierre de ropa metálico o de color brillante uniendo ambas piezas por los bordes.

Estación de cultivo colgante

Toma tres o cuatro envases medianos y recorta un rectángulo grande en uno de los costados. Haz pequeños agujeros en la base opuesta para el drenaje. Pasa una cuerda de yut por los extremos de las botellas para unirlas en fila una debajo de la otra.

Floreros elegantes revestidos

Corta la parte suprior de una botella para retirar la boquilla estrecha y quédate con el cuerpo cilíndrico liso. Aplica silicón frío poco a poco en el plástico y envuelve toda la botella de abajo hacia arriba con hilo de yute grueso o cordón de algodón.