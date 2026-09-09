Qué hacer con los cartones de leche: 5 ideas para usar las cajas de cartón que tienes acumuladas en casa

Los cartones de leche suelen acumularse en casa con mucha rapidez, en especial al ser un material grande al que podemos darle el mejor uso, pero que en muchas ocasiones solemos desconocer.

Para que ya no los desperdicies, te detallaremos 5 ideas que puedes usar, para aprovechar las cajas que tienes acumuladas en casa, manualidades que no debes dejar pasar.

5 ideas para aprovechar los cartones de leche que tienes en casa

Ya no acumules en casa las cajas de cartones de leche, elemento que en realidad puedes transformar de muchas formas, permitiendo mejorar su uso y disminuyendo la cantidad de residuos que generamos. Considera hacer las siguientes 5 ideas para aprovechar el elemento:

Organizador de accesorios

Si no quieres tirar los cartones de leche, es posible que aproveches el artículo usándolos para crear un organizador pequeño, ideal para poder almacenar accesorios o prendas pequeñas. Solamente recorta el rectángulo, pega tela alrededor y elementos decorativos para mejorar su aspecto.

Decoración para los pequeños

Si ya no quieres gastar en decoraciones costosas para tus hijos, puedes usar el cartón para crear un organizador para tu habitación, puedes darle la forma de una vaca o del animal favorito de tu pequeño. Además, puedes agregarle un espacio pequeño enfrente para que tus hijos guarden sus cosas.

Caja para guardar cosas importantes

Una gran alternativa para que tus hijos tengan una caja para guardar sus juguetes o sus artículos personales, puedes pintarla toda la caja con el estilo de BMO, del personaje de "Hora de aventura", o dale la decoración que tu prefieras. Una de las ideas que puedes decorar a tu gusto o con diversos diseños.

Mueble multiniveles

Otra gran alternativa que puedes hacer es crear un mueble con varios niveles, solamente no olvides colocar unas bases de madera en los laterales para poder sostener el mueble y colocar los niveles que quieras. Por último no olvides decorar la superficie con papel o tela decorada para mejorar su aspecto.

Para los accesorios

Para que dejes de acumular las cajas, puedes hacer un pequeño mueble de accesorios, puedes hacerlo con varios cajones, pero deberás de considerar todo el trabajo que te va a llevar su elaboración. Establece todos los espacios que deseas aplicar y por último decora los espacios para darle un mejor aspecto.