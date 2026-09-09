Cuántos minutos al día debes caminar después de los 70 lograr ver resultados

A medida que van pasando los años, y las personas van ingresando en otra etapa de la adultez, hay ciertas cosas que yadejan de hacer o les cuesta un poco más, y estamos hablando de la actividad física. Y es que esto irá disminuyendo con los años, ya que perderán la masa muscular, pero que es fundamental que lo sigan haciendo. Por eso, uno de los ejercicios más saludables de todos es la caminata y los especialistas compartieron cuántos minutos debe hacerse para mayores de 70 años.

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Tal como lo mencionábamos, cuando las personas van ingresando en la vejez y superan la barrera de los 60 o 70 años, hay ciertas actividades que ya no harán con tanta frecuencia, y es el caso del ejercicio físico. Esto se debe principalmente porque ha habido una disminución de la fuerza muscular, del aumento de la grasa corporal y por la aparición de algunos dolores en las articulaciones, lo que impide llevar adelante ciertas rutinas.

Importancia de la actividad física en adultos mayores

Por otro lado, los expertos coinciden en que la actividad física en los adultos mayores es fundamental porque ayudará a conservar la autonomía, previene enfermedades y mejora la calidad de vida, previene caídas, entre otras. A su vez, hay un ejercicio en particular que es muy beneficioso y no tiene secuelas como es la caminata, por lo que esta es la cantidad de minutos que deben caminar los mayores de 70 años y así ver resultados.

Cuántos minutos deben caminar los adultos mayores de 70 años

Según lo que explicaron los especialistas, a partir de los 70 años, los adultos mayores deben caminar entre 20 a 30 minutos que durante la semana suman 100 minutos a la semana y se trata de una cantidad útil si lo haces luego de una larga inactividad. Pero, si llegas a pasar los 30 minutos de caminata, alcanzarás los 150 minutos semanales que es la recomendada para los adultos.

Por otro lado, la caminata es el ejercicio más saludable para proteger el estado físico y a partir de los 70 años, este hábito tomará mayor relevancia porque ayuda a mantener la movilidad y el equilibrio sin la necesidad de usar equipos complejos y sin ir a un gimnasio. Esto favorecerá la salud de las articulaciones, mejorará el equilibrio y activará la circulación de las piernas.