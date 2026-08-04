3 diseños de piñatas caseras de Doraemon; ideales para los cumpleaños de los niños

Si hay algo que no puede faltar en ninguna fiesta de cumpleaños infantil es la piñata, ya que le dará otro color al cumpleaños, es un momento muy esperado por los más chicos quienes buscarán obtener las sorpresas que caigan de la misma. Además, es una tradición que viene desde hace varios años atrás y que no es necesario ser un especialista en manualidades paracrear una piñata, ya que la podrás hacer en casa. Una de las temáticas más elegidas del último tiempo es Doraemon y por eso te compartiremos 3 diseños de piñatas.

Lo que tienen de particular las piñatas es que no hace falta ser un especialista en hacer este tipo de elementos decorativos; y es que con un poco de ingenio y paciencia, vamos a poder crear grandes diseños. Además, tiene la ventaja que podemos encontrarnos con tipo de diseños, tamaños y eso hace que la tarea sea un poco más sencilla.

Sin dudas que las piñatas personalizadas se han convertido en tendencia para los más pequeños y es por eso que suelen elegir alguna temática para personalizarlas. Entre los personajes que se ha vuelto furor en los niños es Doraemon, el cual es un famoso gato robot de color azul sin orejasy que es el protagonista de la serie de manga japonesa creada por Fujiko Fujio.

Es por este motivo que si tu hijo es fanático de Doraemon, te vamos a compartir algunos diseños de piñatas de este personaje y convertirte en un experto en manualidades. Para poder llevarla a cabo, necesitarás de cartón grueso, de papel crepé o papel de seda como de colores azul, blanco y una tira roja; cartulinas o foami en colores blanco, amarillo, rojo y negro; tijera, cinta adhesiva y pegamento y cuerda resistente.

3 diseños de piñatas de Doraemon

Piñata con la silueta de Doraemon

Piñata en forma de número con estampados de Doraemon

Piñata de Doraemon con la cabeza cuadrada para almacenar los dulces