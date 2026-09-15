“Ya no la soporto": Manelyk olvida su enemistad con Niurka y tiene a alguien en la mira en La Granja VIP

Las rivalidades en La Granja VIP siguen creciendo y cualquier pleito podría tener consecuencias en las nominaciones. Para muestra, el plan que Manelyk planea ejecutar para mandar a Mónica a la placa y ponerla en riesgo de salir, pues tanto ella como Azalia y La Bebeshita, consideran que es buen momento para probar qué tan fuerte es.

Sorpresivamente, la que estuvo detrás de esta estrategia fue "La Negra" y fue ella quien le sugirió a Mane que cambiaran la forma en la que van a repartir sus puntos, convenciéndola incluso de dejar de lado el pleito que tiene con Niurka.

"Hay que hablar con Pascal y Mono, decirles que ya vamos por ella, dejamos un rato a 'la loquita del pueblo'", que fue el apodo que le pusieron a la cubana como burla por decir que ya se quería salir de la competencia.

“Es una perra quedabien": El equipo de Manelyk en La Granja VIP NO confía en Mónica Escobedo por esta razón

¿Por qué se pelearon Manelyk y Mónica Escobedo en La Granja VIP?

A diferencia de lo que ha pasado con María Karunna y Niurka, Manelyk en realidad no ha tenido problemas directamente con Mónica en La Granja VIP Segunda Temporada. Sin embargo, no le gustó la postura que tomó con la repartición de camas, una opinión que comparte con Azalia, quien evidenció su molestia porque la comediante fue de las que más insistió para que todos se reorganizaran, con el fin de que Rafa Mercadante y Kevyn "Bicolor" no durmieran en el piso cuando regresaron de ser peones.

Así que es muy probable que en próximo miércoles de Asamblea, la llamada "reina de los realities" y sus aliados, la confronten por esta situación y la hagan enfrentarse a otra placa. Cabe recordar que en la semana 1, Mónica quedó nominada por mayoría de votos, pero se salvó gracias a que María Karunna intercambió su lugar con el de Mane, todo por el beneficio que se ganó por vencer en el duelo de los nominados.