5 ideas para personalizar tu ropa como Las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop ganan espacio constantemente por lo que podemos verlas en todos lados. Si tienes hijos que amen a estos personajes, pues te vamos a contar como personalizar tu ropa o la de ellos con las cazadoras.

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Para poder lograr la personalización de la ropa te debes basar en conceptos como BLACKPINK, aespa, Everglow o XG, la clave está en combinar elementos urbanos, futuristas y de temática militar.

¿Cómo personalizar tu ropa con las Guerreras K-Pop?

Añade correas tácticas y arneses (Techwear)

Ten en cuenta que el estilo táctico o techwear es la base del look de guerrera moderna. Lo que debes hacer es coser cintas de nailon negras con hebillas de liberación rápida como tipo mochila, en las partes laterales de los pantalones cargo o faldas.

Agregar un arnés de pecho o muslo desmontable sobre camisetas básicas o crop tops. Puedes encontrar accesorios listos para usar o inspirarte en tiendas de moda alternativa como Cider o plataformas de accesorios urbanos.

Parches metalizados, cadenas y estoperoles

Otra opción es poder realizar texturas duras para la actitud rebelde y protectora de los personales de videos musicales de conceptos distópicos. Lo que debes hacer es colgar cadenas de diferentes grosores de las trabillas de tus pantalones o de los hombres en una chaqueta de mezclilla.

Aplicar estoperoles plateados en los cuellos de las camisas o en los bolsillos. También puedes agregar parches con estética futurista o letras góticas. Puedes buscar diseños reflectantes o metálicos en tiendas de manualidades o en plataformas como Amazon para personalizar tus prendas fácilmente con una plancha.

Estas cadenas son una gran opción.|Pinterest

Cortes asimétricos y detalles "Destroyed" (Desgastado)

Por otro lado, puedes emplear prendas simétricas o impecables; el calado y el desgaste añaden dinamismo coreográfico. Para llevarlo a cabo lo que tienes que hacer son cortes a una sudadera vieja para dejar un hombro descubierto o convertirla en un crop top extremo (estilo shrug), dejando las costuras deshilachadas.

Puedes cortar una sola manga de una camiseta de manga larga o rasgar estratégicamente unas mallas negras para usarlas debajo de unos shorts de mezclilla.

Detalles de red (Mesh) y texturas de cuero sintético

Para lucir como Las Guerreras K-Pop tienes que usar una combinación de texturas para que el vestuario resalte bajo las luces. Tienes que coser paneles de tela de red (mesh) en los costados de tus pantalones o en las mangas de una playera.

Estas red son increíbles.|Pinterest

Añadir bolsillos o solapas de cuero sintético (biker style) a prendas de algodón ordinarias para elevar instantáneamente el diseño visual.

Cordones cruzados (Estilo Corset)

Por último, puedes agregar un detalle femenino y estilizado a las prendas holgadas o de estilo militar. Para lograr esto tienes que colocar ojales metálicos en los costados de una falda tableada o un pantalón y cruzar cordones negros, listones o agujetas gruesas.

Esto debes ajustarlo también en la espalda de una chaqueta o chaleco para ajustarlo al cuerpo, logrando esa silueta estructurada típica de las presentaciones en vivo.