5 ideas para decorar tus plumones de Bluey y Bingo

Con la vuelta a clases los útiles de tus hijos pueden lucir de la mejor manera para inspirarlos a realizar sus tareas. En esta oportunidad te traemos las mejores ideas para decorar tus plumones con Bluey y Bingos.

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Estos personajes son muy queridos por los más chicos por lo que puedes hacer la decoración de sus plumones con ellos. Así también es una forma de evitar que los pierdan en el salón de clases.

¿Cómo decorar tus plumones con Bluey y Bingo?

Etiquetas y stickers caseros enrollables

Aquí puedes utilizar plantillas digitales con las siluetas de Bluey, Bingo, Bandit o Chilli. Si lo deseas puedes editarlas para agregar el nombre del niño y su grado escolar. Imprímelas en papel fotográfico adhesivo, recorta los bordes y enróllalas firmemente alrededor del cuerpo del plumón.

Toppers tridimensionales de foami (goma eva)

Otra de las opciones es poder dibujar o calcar a los personajes en foami. Utiliza los tonos azules para Bluey y naranjas para Bingo. Recorta y ensambla los detalles de las orejas y el hocico pegándolos con silicón líquido. Después, fija la figura en la parte superior de la tapa o en el extremo del plumón para usarlo como un divertido adorno.

Estos personajes son hermosos.|Pinterest

Patrón de espiral con cintas decorativas

Para esta opción tienes que comprar cintas delgadas que lleve la paleta de colores de los personajes. Vas a envolver el cuerpo de cada marcador siguiendo un patrón de espiral. Esta idea es ideal si quieres un diseño limpio, rápido y lleno de color.

Capuchones protectores con "manchas" perrunas

También puedes recortar pequeños segmentos de pajillas para pintarlos con marcadores acrílicos recreando las manchas características del pelaje de Bluey y Bingo. Colócalos en las puntas o las tapas de tus plumones; además de verse hermosos, ayudarán a protegerlos de caídas o roturas.

Decoración con nubes y fotos familiares

Por último, tenemos esta idea que consiste en recortar pequeñas siluetas de nubes en cartulina celeste o blanca. Puedes en el medio pegar a toda la familia Heeler junta. Fíjalas en el extremo del plumón utilizando cinta transparente para simular el bonito cielo texturizado que se ve en la presentación de la serie animada.