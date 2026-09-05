Regla de 3 se cumple con famosos en las últimas 24 horas

En el mundo de la farándula hay un famoso mito que es conocido popularmente como la “Regla de Tres”. De acuerdo con lo que manifiesta cuando muere una personalidad pública pues mueren dos más en un corto periodo de tiempo.

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Si bien esta es una creencia sin fundamento pues la idea cobró más fuerza en febrero de 1959 cuando ocurrió un accidente aéreo donde fallecieron Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. Desde ese momento se comenzaron a asociar los fallecimientos.

Actualmente murieron tres personas reconocidas por lo que muchos manifiestan que se volvió a cumplir la regla de 3 en la farándula mexicana.

¿Por qué se cumplió la regla de 3?

Fallecimiento de Felipe Souza

Por medio de las redes sociales se dio a conocer el fallecimiento de Felipe Souza quien fue el guitarrista de El Haragán y Compañía. En el comunicado se reconoció los años de trayectoria del músico y los grandes momentos que vivieron en los escenarios ya que actualmente no estaba dentro de la formación.

Muere Farath Coronel

Otro de los fallecimientos que se dio a conocer fue el de Farath Coronel, quien se desempeñaba como vidente. La víctima fue asesinada en su hogar en la mañana del viernes 4 de septiembre.

Muere Ludivina Olivas

La regla de 3 se completó con el fallecimiento de una de las mujeres más queridas del cine mexicano y de la televisión nacional. Ludivina Olivas participó en grandes éxitos por lo que se ganó el corazón del público.

¿Qué es la regla de 3?

La regla de 3 aplica para famosos como artistas, actores, cantantes o personalidades públicas. Lo que dice la creencia es que cuando muere uno pues a los días van a morir dos más.

Por supuesto que no hay evidencia científica para esto, pero es un patrón que ha llamado la atención de las personas que confirman que evidentemente ocurre.

