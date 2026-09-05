Así detuvieron al presunto asesino del vidente Farath Coronel

Desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México comunicaron que pudieron detener a Elías “N”, quien es señalado como el presunto asesino de un miembro de la comunidad LGBTIQ+, identificado como Farath Coronel, el viernes en la mañana en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Noticias Morelos del 4 de septiembre 2026

El viernes 4 de septiembre se conoció la noticia que accedieron a la casa de Farath, ubicada en la colonia Bosques del Lago, Estado de México. Allí le dieron un disparo que terminó con su vida. De manera inmediata comenzaron con las investigaciones.

¿Quién es el implicado por la muerte de Farath Coronel?

Lo que se sabe hasta el momento es que el presunto asesino trabajaba como persona de seguridad de Farath Coronel. El ataque habría sido en las primeras horas de la mañana por lo que se desató un operativo que tuvo como resultado la captura de Elías “N”.

El sospechoso fue detenido.|X

Luego de su captura es que el sospechoso quedó a disposición de la Justicia quien se encarga de realizar la investigación correspondiente. Además, se solicitará la intervención del Juez de Control para llevar a cabo la audiencia inicial y definir su vinculación a proceso.

¿Quién era Farath Coronel?

Farath Coronel participaba de programas de televisión, revistas de espectáculos y emisiones de radio en México y Estados Unidos. Allí daba predicciones, realizaba lecturas de cartas y consejos de numerología a famosos.

En el último tiempo comenzó a crear contenido con los temas que él era especialista. Otra faceta de su vida era la de modelar en ropa interior, mostrar sus outfits y presumir su estilo de vida.