Qué hacer con la esquina de al lado de la estufa: 6 ideas para convertirla en una zona funcional

Hay espacios en el hogar que no son aprovechados de la mejor manera por lo que terminan vacíos o con desorden. Uno de ellos es el lugar que queda al lado de la estufa que con un poco de creatividad podrás transformar completamente.

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Aquí te dejaremos una lista con algunas alternativas que puedes llevar a cabo para darle funcionalidad a este espacio tan desaprovechado. Manos a la obra y decora tu hogar de la mejor manera.

¿Cómo aprovechar el espacio de al lado de la estufa?

Una estación de especias

La primera de las ideas consiste en colocar un estante estrecho o una bandeja giratoria para poder almacenar especias, aceites y condimentos. Esto es ideal para tener todo a mano sin ocupar mucho espacio.

Un rincón para el café

Aquí tenemos una excelente idea para los amantes del café ya que puedes convertir ese espacio desaprovechado en una estación donde se ubique la cafetera, tazas, café, azúcar y otros insumos. También puedes ayudarte de una repisa para aprovechar la altura.

Organizador para utensilios

Ya no tendrás los utensilios tirados por todas partes ya que puedes aprovechar el espacio para colocar cucharones, espátulas, pinzas y demás objetos en una repisa vertical. Esto es funcional ya que puedes tener todo a mano para preparar los alimentos.

Cestas para frutas y verduras

En cuanto a esta idea consiste en colocar una estructura vertical con varios niveles en los que puedes almacenar frutas y verduras. Es ideal para cuando tienes la encimera con el espacio reducido.

Un carrito auxiliar

Otra opción es colocar carritos estrechos con ruedas para almacenar ollas, alimentos, utensilios y en ocasiones electrodomésticos pequeños. Esto te permite poder mover el carro cuando sea necesario.

Un pequeño rincón verde

Por último, tenemos esta idea naturalista ya que puedes colocar plantas aromáticas como son la albahaca, el romero o la menta. Estos aportan color, pero también puedes utilizarlas para cocinar.

Estas ideas son geniales, pero tienes que tener en cuenta el tamaño con el que dispones para poder colocar lo que más deseas.