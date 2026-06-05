Ideas DIY: Cómo hacer alfombras artesanales para el baño con retazos de ropa

Buscar la paz mental parece haberse convertido en una de las principales prioridades de la mayoría de las personas. En un mundo que se mueve a gran velocidad, nuestra rutina nos demanda un freno, relajarnos y volver a empezar.

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El estrés es el gran enemigo y para combatirlo muchos se han inclinado a la realización de algún deporte, mientras que otros incursionan en prácticas que ayudan a relajarse. Una de estas propuestas pasa por el reciclaje y la reutilización, de modo que además de beneficiar a nuestro cerebro podemos hacerlo con el medio ambiente.

Reciclar y decorar

En la actualidad es tendencia el reciclaje creativo o upcycling, considerado como una de las mejores herramientas para sumarle personalidad y calidez a tu casa sin gastar una fortuna. Su objetivo es transformar objetos cotidianos en piezas decorativas únicas y pone a pruebas nuestra imaginación.

Además de la originalidad, el reciclaje ayuda a mantener el orden visual y la armonía estética de los ambientes, precisa Gemini, aplicación de Inteligencia Artificial.

¿Cómo hacer alfombras artesanales?

Cuando de reciclar y reutilizar se trata, aparece el concepto “Hazlo tú mismo” que se conoce con las siglas DIY (en inglés). Este movimiento impulsa ideas para convertir objetos en desuso en elementos decorativos y darles una nueva oportunidad.

En esta oportunidad, un proyecto al que podemos sumarnos se trata de transformar retazos de ropa vieja en una alfombra para el baño. Gemini expresa que, dependiendo del tipo de ropa que tengas para reciclar y de si tenés ganas de coser o no, a continuación se detallan las 3 mejores técnicas DIY para armar tu alfombra de baño:

Técnica de Nudos: Es ideal si tenés muchas remeras viejas de algodón (las de tipo jersey son perfectas porque no se deshilachan).

Qué necesitas

Retazos de remeras de algodón.

Una malla plástica cuadriculada (puede ser una red antideslizante para alfombras o una malla plástica de ferretería).

Tijera y una pinza de depilar (o aguja de crochet) para ayudarte a pasar las tiras.

Paso a paso

Prepara los "fideos": Corta las remeras en tiras de unos 2 a 3 cm de ancho por 10 a 12 cm de largo. Al estirarlas, los bordes se van a enroscar solos hacia adentro. El entramado: Toma una tira, pásala por uno de los agujeros de la malla y sácala por el agujero de al lado. El nudo: Ata la tira con un nudo simple apretado. Paciencia y densidad: Repetí el proceso fila por fila, agujero por agujero. Cuanto más juntas estén las tiras, más tupida, suave y absorbente va a quedar.

Técnica de trenza clásica: Esta técnica es genial si tenés telas un poco más pesadas, como camisas, sábanas viejas, toallas gastadas o incluso retazos de jogging.

Qué necesitas

Retazos de tela cortados en tiras largas (de unos 5 a 8 cm de ancho).

Aguja e hilo fuerte (o máquina de coser).

Alfileres de gancho.

Paso a paso

Arma las trenzas: Uní tres tiras largas cosiendo las puntas superiores. Empieza a hacer una trenza clásica de tres cabos. A medida que se te terminen las tiras, cóseles un tramo más para continuar la trenza hasta tener unos cuantos metros. Si la quieres ovalada o redonda: Empieza a enrollar la trenza sobre sí misma en espiral desde el centro hacia afuera, como un caracol. Si la quieres rectangular: Pon los tramos de trenza de forma paralela (uno al lado del otro). Coser para unir: A medida que vas armando la forma, uní los bordes de las trenzas usando aguja e hilo con una puntada invisible o en zigzag (si usas máquina). Asegúrate de tirar bien del hilo para que no se desarme con los lavados.

Técnica de "Shaggy" con base de tela: Si tenés retazos de ropa más rígida o abrigada y quieres una alfombra con textura moderna.

Qué necesitas

Retazos de ropa variada cortados en rectángulos chicos (aprox. 4 cm x 10 cm).

Una tela pesada y firme para la base (puede ser un jean viejo abierto o una lona).

Máquina de coser.

Paso a paso