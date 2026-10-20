Ideas DIY: 3 ideas para hacer un atole artesanal fácil y reconfortar a tu familia en Día de Muertos

El Día de Muertos invita cada año a los ciudadanos a rendirle homenaje a sus familiares difuntos. Es por eso que se trata de una tradición de una gran carga emocional y que despierta la curiosidad en otros rincones del mundo.

“Eres igual o peor que ella": Azalia Ojeda se le va contra Rafael Mercadante en La Granja VIP, diciendo que es igual que Mónica Escalante

Esta festividad incluye adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas. Además, en las casas de los mexicanos también se crean altares con diferentes ofrendas con flores de cempasúchil, velas, papel picado, pan de muerto y atole, entre otros elementos tradicionales.

Ideas DIY en Día de Muertos

Todo lo señalado despierta la imaginación de las personas y su lado creativo. Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son una de las manualidades más elegidas en estas fechas porque ayudan a diseñar y crear todo lo que se utiliza en el Día de Muertos.

Al respecto, hoy los proyectos DIY que te presentaremos se enfocan en el atole, una de las bebidas más tradicionales, antiguas y reconfortantes de la gastronomía mexicana. Esta preparación brinda calor al cuerpo y es una de las más elegidas en las mañanas frías y en las fiestas patrias o religiosas como el Día de Muertos.

¿Cómo hacer atole artesanal?

En México, durante las celebraciones del Día de Muertos, preparar un atole artesanal en casa adquiere un significado aún más especial. Su vapor y aroma penetrante no solo llenan el hogar de calidez, sino que conectan a la familia con las raíces culturales y el recuerdo de los seres queridos.

Es por esto que, ya sea para colocar en el altar como ofrenda o para compartir en la mesa junto a un pedazo de pan de muerto fresco, se presentan las siguientes tres ideas DIY fáciles que permiten hacer atole casero con sabores auténticos y reconfortantes:

Atole de Cacao y Canela (Estilo Champurrado Fácil)

Ingredientes clave: Leche (o agua), tablilla de chocolate para mesa (o cacao puro en polvo), piloncillo (o azúcar mascabado), canela en rama y fécula de maíz (o harina de maíz de maíz tostada).

Preparación: Infusiona una raja de canela en agua y disuelve el piloncillo junto con el chocolate hasta que quede integrado. Incorpora la leche e integra la fécula de maíz previamente disuelta en un poco de leche fría. Cocina a fuego lento revolviendo constantemente en forma de ocho hasta que espese y adquiera una textura aterciopelada.

Atole de Calabaza en Tacha

Ingredientes clave: Puré de calabaza cocida (tipo calabaza de castilla o zapallo), leche, piloncillo, canela, clavo de olor, anís estrella y fécula de maíz.

Preparación: Hierve agua con la canela, el clavo, el anís estrella y el piloncillo hasta obtener un jarabe aromático. Retira las especias enteras, añade el puré de calabaza bien licuado y la leche. Incorpora la fécula disuelta y cocina a fuego medio-bajo sin dejar de remover hasta que comience a espesar y adquiera un color dorado reconfortante.

Atole Tradicional de Vainilla y Flor de Azahar