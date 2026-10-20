3 ideas para lograr un maquillaje de Catrina sencillo y lucir espectacular este Día de Muertos

Se aproxima el 1 y 2 de noviembre, fechas en que los mexicanos celebraremos el Día de Muertos en donde la muerte no representa una ausencia sino a una presencia viva, donde la muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido, según describe un informe del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

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Esta entidad gubernamental remarca que, cada año, muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que les gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda. Otros lucen determinados atuendos o incluso se maquillan como Catrina.

Catrinas en el Día de Muertos

En torno a lo señalado anteriormente, debemos remarcar que entre los símbolos más icónicos del Día de Muertos está la Catrina, concebida como una elegante calavera ataviada con sombreros o flores que evoca el respeto y la celebración hacia quienes ya no están en este plano.

A través de la Inteligencia Artificial (Gemini) pudimos sintetizar que la catrina fue creada por el grabador José Guadalupe Posada bajo el nombre de "La Calavera Garbancera" como una crítica social hacia aquellos que pretendían negar sus raíces indígenas, pero más tarde el muralista Diego Rivera la vistió con elegancia y la bautizó como la Catrina, inmortalizándola como un emblema de sofisticación ante la muerte.

Maquillaje de Catrina

Es por lo señalado que transformarse en Catrina durante el Día de Muertos no es solo un disfraz, sino un homenaje lleno de arte y significado. Hoy en día, llevar su maquillaje es una forma de conectar con nuestras tradiciones, celebrar la memoria de los seres queridos y desplegar toda nuestra creatividad.

Por lo tanto, si quieres sumarte a esta celebración sin complicarte demasiado, aquí tienes 3 ideas sencillas y espectaculares de maquillaje para lograr lucirte como una Catrina:

Catrina Floral Chic (Estilo Corona de Flores)

Esta opción es perfecta si buscas un acabado femenino, colorido y fresco. Se centra en destacar la mirada y enmarcar el rostro con detalles florales sin requerir trazos de gran complejidad.

Base: Aplica una base de maquillaje más clara que tu tono habitual o una pintura facial blanca en crema sobre todo el rostro, sellando muy bien con polvo translúcido.

Ojos: Dibuja dos círculos grandes alrededor de tus ojos. Rellénalos con una sombra vibrante (rosa fucsia, morado o azul turquesa) y delimita el borde exterior dibujando pequeños semicírculos a modo de pétalos en color negro o con pedrería adhesiva.

Detalles: Pinta la punta de la nariz de negro (en forma de "V" invertida o corazón). Traza una línea fina desde las comisuras de los labios hacia las mejillas y añade pequeñas líneas verticales para simular los dientes de la calavera.

Catrina Glamour Metálico (Negro y Dorado o Plateado)

Una alternativa elegante, sobria y sofisticada para lucir un estilo más moderno y nocturno sin perder la esencia del personaje.

Base: Utiliza tu base de maquillaje habitual para un acabado impecable en la piel, manteniendo un aspecto natural pero pulido.

Ojos: Haz un ahumado intenso (smokey eye) en tonos negros. Extiende la sombra hacia las sienes para alargar la mirada e integra detalles en purpurina o delineador metálico (dorado o plateado) sobre el párpado móvil.

Detalles: Con un delineador líquido negro de punta fina, dibuja la nariz estilizada y traza la línea de la boca prolongada con sus características costuras. Añade pequeños arabescos, puntos o lágrimas elegantes sobre las cejas y en la barbilla utilizando el delineador metálico.

Media Catrina (Mitad Calavera, Mitad Humana)