3 delineados coreanos para mujeres de 20 a 30 años

El maquillaje de ojos de inspiración asiática conquistó la belleza actual por su capacidad de realzar los rasgos con trazos frescos. Dentro de esta tendencia, los delineados coreanos se posicionan como el secreto preferido de las mujeres de 20 a 30 años para potenciar su mirada con estilo.

Incorporar estos diseños sutiles te permitirá rejuvenecer la expresión y aportar luz a tu rostro sin recargar el párpado. Descubre tres opciones de delineados ideales para transformar tu rutina diaria y lucir un acabado chic en pocos minutos.

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¿Cómo preparan la piel las coreanas?

El secreto de la piel coreana reside en la preparación por capas para lograr un acabado fresco y luminoso. Tras una doble limpieza profunda con aceite y limpiador acuoso, se aplica un tónico hidratante para equilibrar el pH cutáneo. Luego, se suma una esencia o sérum concentrado que aporta nutrición e iluminación desde las capas internas. Finalmente, la rutina se sella con una crema humectante ligera y protector solar diario, garantizando un rostro terso, suave y protegido.

¿Cuáles son los mejores delineados coreanos?

El delineado de ojos es una técnica versátil capaz de transformar por completo la mirada y resaltar la belleza natural del rostro. Elegir el estilo adecuado depende del efecto que busques proyectar en tu rutina diaria.

1. Delineado Cat-Eye

Este clásico atemporal destaca por su trazo ascendente hacia la sien que estiliza el párpado al instante. Es la opción ideal si buscas una mirada rasgada, sensual y con gran estructura visual.

2. Delineado Puppy Eye

Inspirado en la estética coreana, este diseño sigue la curva descendente del ojo para suavizar las facciones. Logra un acabado tierno, redondeado y muy juvenil que dulcifica la expresión de forma sutil.

3. Tightlining o Delineado Invisible

Esta técnica consiste en rellenar la línea de agua superior y el espacio entre las pestañas. Aporta una definición impecable y crea el efecto de pestañas más tupidas sin que se note el maquillaje.