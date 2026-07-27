Ideas DIY: Cómo hacer una casa de muñecas con cajas de cartón recicladas

Cuando tomamos contacto con las ideas DIY (Hazlo tú mismo) nos posicionamos ante un movimiento que no deja de crecer y que cada día sumas más personas. Grandes y chicos se integran a estos proyectos que, por lo general, se realizan a partir de materiales reciclados.

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Las ideas DIY están en auge y es que invita a crear con nuestras propias manos, y sin necesidad de grandes conocimientos, objetos de decoración o con nuevas funcionalidades. El paso a paso es simple y no requiere de herramientas sofisticadas.

¿Cómo hacer una casa de muñecas?

Las redes sociales son las principales contenedoras de las ideas DIY y en ellas se pueden hallar también videos con tutoriales que ilustran mejor el paso a paso. Al respecto, hoy te proponemos la creación de una casa de muñecas a partir de cajas de cartón recicladas:

Materiales

Estructura: Cajas de cartón firmes (de electrodomésticos, calzado o encomiendas) o láminas de cartón corrugado.

Herramientas de corte y pegado: Cutter o tijeras bien afiladas, regla metálica, silicona caliente (la mejor opción para fijar rápido) o cola vinílica/pegamento multipropósito.

Papel de regalo, sobrantes de papel tapiz, servilletas estampadas o revistas viejo.

Pinturas acrílicas y pinceles.

Retazos de tela, goma eva, fieltro o cintas decorativas.

Paso a paso

Planificación y estructura base



Opción A (Sencilla): Usa una caja grande puesta de lado (vertical). Agrega rectángulos de cartón a lo ancho para crear las divisiones de los pisos y paredes internas para separar las habitaciones.

Opción B (Modular): Uní varias cajas de zapatos o cajas medianas de igual tamaño, pegándolas lado a lado y una sobre otra para formar los diferentes cuartos.

Tip de resistencia: Dobla o pega dos capas de cartón para los pisos principales. Esto evitará que se hundan cuando le pongan juguetes o muebles encima.

Techo y ventanas



El techo: Corta dos rectángulos de cartón del mismo tamaño y únelos en ángulo de 90° a 120° para formar un techo a dos aguas. Pégalo firmemente en la parte superior.

Ventanas y puertas: Marca con lápiz y regla la ubicación de ventanas y puertas en las paredes exteriores e interiores. Córtalas con cutter antes de empezar a decorar.

De cajas a casa de muñecas

Una vez que la estructura de nuestra casa de muñecas está construida, los cartones que nos han sobrado nos servirán para avanzar en los detalles que la embellecerán. La idea DIY destacada en esta oportunidad permite que nuestra creatividad vaya a un nivel muy elevado:

Decoración de paredes y pisos