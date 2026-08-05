Amigo de César Gastélum rompe el silencio luego de que asesinaran al influencer; mismo que presenció los hechos; “Por eso nos pasó lo que nos pasó"

El pasado 04 de agosto el famoso influencer César Gastélum fue asesinado a punta de disparos en el estacionamiento de un lugar de comida rápida, ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán Sinaloa. Sin embargo, cuando ocurrieron los hechos el creador de contenido no se encontraba solo, pues una de las personas que estaba con él cuando fue acribillado fue Alejandro Fierro, amigo de Gastélum, que ya se pronunció ante la situación.

¿Qué dijo Alejandro Fierro luego del asesinato de César Gastélum?

A través de redes sociales, el artista y creador de contenido Alejandro Fierro, rompió el silencio luego de que asesinaran a César Gastélum, hecho que él mismo presenció. Mediante su cuenta de instagram, Fierro dijo estar destrozado ante la situación además de que dijo “no creerlo”. “Dios te tenga en su Santa gloria que se haga justicia por ti”, fueron algunas de sus palabras. Por otro lado, Alejandro expresó que no sabe qué hará con su vida sin su gran amigo además de que no le deseaba a nadie la situación por la que se encontraba pasando. “No teníamos malicia, por eso nos pasó lo que nos pasó, te mando un abrazo donde estés”, fue parte de lo que Fierro escribió en sus redes sociales.

Fue a través de la cuenta de Alejandro Fierro en la plataforma Kick en donde se estaba haciendo la transmisión, misma que se trataba de un sketch en donde él y César Gastélum portaban uniformes de repartidores de comida. Esta noticia ha conmovido a todo el mundo digital ya que César era uno de los influencers más queridos.

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida de César Gastélum?

Fue a través de la transmisión grabada que se pudo filtrar que César Gastélum y sus acompañantes se percataron de la presencia de unos sujetos a bordo de una motocicleta momentos antes de que el influencer fuera asesinado. “Esos chavalos me dan miedo, oiga”, fueron algunas de las palabras de Gastélum y minutos más tarde se llevó el ataque. Cuando todo ocurrió los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos, sin embargo el joven de tan solo 25 años de edad ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de las autoridades y no hay detenidos por el delito.