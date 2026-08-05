¡CONFIRMADO! Esta es la FECHA OFICIAL de la Fusión de Tribus en Survivor México La Reliquia en Llamas

" Survivor México siempre cambia, nunca se mantiene intacto, nunca se mantiene inmóvil": con esta poderosa frase, "Warrior" hizo un anuncio CLAVE para esta temporada 2026 de La Reliquia en Llamas que sorprendió a más de una persona: ¡la Fusión de Tribus está a punto de ocurrir y esta es la FECHA EXACTA!

Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo 20 de julio

¿Cuándo será la fusión de tribus en Survivor México La Reliquia en Llamas?

Este miércoles Jaguares, Halcones y los miles de fans de Survivor México La Reliquia en Llamas que no se pierden las transmisiones a través de Azteca UNO y Disney+ se quedaron con la boca abierta cuando "Warrior" se tomó unos minutos para confirmar un cambio importante en la dinámica del reality más extremo de la televisión:

"Tenemos información importante para todos, lo prometido es deuda y esto me parece que es crucial: Survivor México siempre cambia, nunca se mantiene intacto, nunca se mantiene inmóvil. Cuando arranquemos la SEMANA 4, es decir la siguiente semana, algo habrá de suceder que los puede sacudir", adelantó "Warrior".

"En la Semana 4, todos los Jaguares que aún permanezcan en la aventura y todos los Halcones que aún permanezcan en la aventura vivirán bajo el mismo techo: llegará la Fusión, lo cual significa que TODOS vivirán en el mismo refugio, con esto evidentemente todo habrá de sacudirse”, adelantó "Warrior".

Como ves, todo será diferente en Survivor México La Reliquia en Llamas a partir del próximo lunes 10 de agosto del 2026, día exacto en que comenzará la Fusión de Tribu s... ¡los rivales tendrán que aprender a sobrevivir juntos!

Con Halcones y Jaguares viviendo en el mismo refugio, seguramente las traiciones, los conflictos y las estrategias sufrirán cambios y se pondrán más intensas que nunca... ¡y todo esto ocurrirá en tan sólo unos días, así que no te pierdas la transmisión diaria del reality!

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tiene transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior" , quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA ACTUAL de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura; ahora, con la salida de Azalia, Erick Castro y Bobby Larios la lista quedó así.

La lista COMPLETA ACTUALIZADA de los sobrevivientes es la siguiente: