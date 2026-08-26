Estos son los delineados que rejuvenecen a partir de los 50 y serán tendencia en septiembre

El maquillaje debe ser adaptado de acuerdo con la edad ya que la piel no siempre se encuentra en la misma condición. A partir de los 50 años el párpado va perdiendo elasticidad y firmeza por lo que si optas por delineados rígidos o ultra perfectos tu mirada no lucirá del todo bien.

Con la llegada de septiembre y el inminente cambio de estación, la estética se enfoca en líneas dinámicas, texturas difuminadas y colores más suaves que contribuyen a rejuvenecer la mirada.

¿Cuáles son los delineados recomendados?

El Cat-Eye Suavizado (Efecto Lifting)

La primera recomendación nos lleva a un clásico delineados de gato que se ha reinventado para poder suavizar el trazo con el objetivo de elevar el párpado caído. El consejo es usar lápices cremosos o sombras aplicadas con pincel angular en colores marrones medio o chocolate.

Para hacerlo correctamente debes procurar el trazo nazca desde la mitad del ojo hacia afuera, dibujando una línea recta con una ligera ascendencia en diagonal con dirección a las sienes. Al no seguir el pliegue natural del ojo, evita que el delineador se "esconda" en el párpado encapotado. Esto genera una ilusión óptica que abre el ojo y levanta la comisura exterior.

Delineado Invisible o Tightlining

En segundo lugar, tenemos el tightlining que brinda una definición absoluta. Lo que debes hacer es rellenar los huecos entre las pestañas superiores presionando un lápiz de ojos cremoso de larga duración directamente en la raíz.

Su éxito se da porque brinda una apariencia de pestañas mucho más densas, gruesas y oscuras sin añadir peso al párpado móvil ni marcar las líneas de expresión.

Delineado Invertido (Reverse Eyeliner)

Aquí tenemos una tendencia que se centra en la línea de las pestañas inferiores lo que es favorecedor para pieles maduras. Para lograrlo debes delinear el tercio exterior de la línea inferior del ojo y se difumina suavemente hacia arriba en dirección a la oreja. El párpado superior se mantiene limpio o únicamente con una sombra clara satinada para dar luz.

Es una técnica que abre la mirada completamente ya que evita por completo lidiar con los pliegues o la flacidez del párpado superior. La mirada se abre de manera limpia y moderna.

Delineado Difuminado Soft Grunge

Por último, tenemos este delineado que se adapta a una versión “soft” que luce muy bien en las mujeres mayores de 50 años. Lo que debes hacer es trazar una línea imperfecta al ras de las pestañas con un lápiz kohl muy cremoso o una sombra oscura (tonos bronce o café medio) y se emborrona intencionalmente con un pincel denso o la yema de los dedos antes de que se fije.

Esto te hará ver más joven ya que elimina las líneas y el maquillaje se integra de manera orgánica al movimiento del párpado maduro, simulando un ahumado sutil y sumamente elegante.

Consejos a tener en cuenta

Los expertos recomiendan sustituir el negro intenso ya que los colores que ayudan a reducir años son el marrón chocolate, café medio, bronce, terracota y los tonos joya.

