Ideas DIY: 5 ideas para customizar tu chamarra al estilo de Kuromi
Ideas DIY. Transforma tu chamarra al estilo Kuromi con estas 5 ideas fáciles para principiantes.
Cada día es una oportunidad para desplegar nuestra imaginación y entretenernos sin la necesidad del uso de pantallas. Aquí es donde aparecen las ideas DIY como una alternativa para desarrollar nuestras habilidades creativas y sin la necesidad de contar con herramientas, materiales ni conocimientos especiales.
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“Hazlo tú mismo” es el significado que tienen las siglas en inglés DIY y es justamente lo que este movimiento propone y lo que atrae a cada vez más personas. Los proyectos son intuitivos, fáciles de llevar a cabo y los resultados que se obtienen son increíbles.
Ideas DIY de Kuromi
Un ejemplo del alcance de las ideas DIY son las siguientes 5 propuestas a través de las cuales podrás personalizar tu chamarra. En esta oportunidad, la inspiración proviene de Kuromi, un personaje ficticio creado por Sanrio y destacado rival de My Melody.
Kuromi en tu chamarra
El estilo de Kuromi se caracteriza por una mezcla audaz de goth-lite, toque punk y la estética kawaii alternativa. Es por ello que para llevar a cabo la personalización de tu chamarra no necesitarás ser una experta en costura ni gastar demasiado presupuesto.
@soy_nelda_irene Respuesta a @sharito6520 Detalle para tu amiguita ☺️✨🩷#amigas #manualidades #tutorial #kuromi #DIY #bestfriend #regalo #papel #hellokitty #sanrio #kawai ♬ sonido original - SONIDOS LARGOS
A continuación se detallan 5 ideas DIY que te enseñarán que solo basta con seleccionar una chamarra de mezclilla negra o sintética tipo piel y poner en marcha técnicas sencillas como el uso de parches, estoperoles y acabados desgastados:
- Espalda con parche gigante y encaje negro Consigue un parche grande o imprime en transferencia textil el rostro de Kuromi con su característico gorro de bufón. Colócalo en el centro de la espalda y cose alrededor del borde una cinta de encaje negro o púrpura para darle un acabado estilo gothic lolita.
- Detalles punk con estoperoles y pines rosa pastel: Añade estoperoles plateados con forma de picos en las solapas y los hombros de la chamarra para capturar el lado rebelde del personaje. Para contrastar y mantener la esencia kawaii, agrega pines de calaveras con moño rosa y caras sonrientes en los bolsillos frontales.
- Cadenas cruzadas y dijes de calavera: Aprovecha las presillas de la cintura o los ojales de la chamarra para sujetar cadenas metálicas delgadas que cuelguen en los laterales. Agrega dijes metálicos pequeños de corazones rotos, estrellas o calaveras para darle movimiento y textura al diseño.
- Mangas pintadas a mano con estampado de ajedrez y notas musicales: Utiliza pintura textil para intervenir las mangas. Puedes pintar un patrón de tablero de ajedrez en tono morado y negro en uno de los antebrazos, o dibujar pequeñas notas musicales y corazones negros cayendo desde los hombros.
- Cuello con efecto peluche o tul púrpura desmontable: Agrega una tira de peluche sintético en tono violeta o capas de tul rosa y negro alrededor del cuello. Puedes sujetarlo con broches de presión interiores para que sea desmontable y puedas lavarlo o cambiar el look según la ocasión.