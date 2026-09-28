El horóscopo de Mhoni Vidente de la semana: predicciones en el amor, la salud y el dinero de hoy lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre

Mhoni Vidente reveló el horóscopo de la última semana de septiembre y la transición al mes de octubre, un periodo marcado por la energía de Libra que, de acuerdo con la astróloga, traerá una etapa de cambios y energía positiva para algunos signos del zodiaco.

Según sus predicciones, todos pueden aprovechar este momento para atraer energía positiva mediante la manifestación y enfocar sus pensamientos en aquello que desean conseguir. El periodo señalado por la astróloga va de hoy lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre.

Pero, ¿cuáles son los signos más afortunados durante estos días? ¿Qué les depara el cierre de septiembre y el comienzo de octubre? Estas son las predicciones de Mhoni Vidente para los 12 signos del zodiaco .

ARIES

El cierre de mes, especialmente el día 30, te invita a poner en orden tus asuntos laborales y financieros. Las cartas señalan la importancia de saldar deudas y recuperar el equilibrio en tus emociones. No permitas que las preocupaciones se acumulen: cuando organizas tu realidad material, también encuentras mayor calma interior.

TAURO

La energía de El Juicio llega para señalar asuntos del pasado que necesitan una resolución definitiva. Puede ser un momento importante para atender temas legales, financieros o compromisos que has dejado pendientes. En el terreno personal, elige con cuidado a quienes permites entrar en tu círculo: no todas las energías merecen ocupar un espacio en tu vida.

GÉMINIS

El Carruaje anuncia movimiento, determinación y avance. Es tiempo de dejar atrás el miedo y tomar las riendas de aquello que deseas transformar. Si un ciclo laboral ha llegado a su límite, no temas cerrarlo para abrir una nueva etapa. También presta atención a tu bienestar físico y escucha las señales que te envía tu cuerpo.

CÁNCER

Las cartas auguran una etapa de prosperidad y movimiento favorable en el ámbito económico. Sin embargo, el verdadero desafío estará en administrar mejor tu tiempo. Tu familia puede necesitar de tu apoyo, pero recuerda que cuidar a los demás no significa olvidarte de ti. En el amor y las relaciones, llega el momento de establecer límites y tomar decisiones con firmeza.

LEO

Tu energía de liderazgo se encuentra especialmente activa. Este es un periodo ideal para poner en orden documentos, asuntos administrativos y pendientes que requieren tu atención. También escucha las señales de tu cuerpo, especialmente aquellas relacionadas con el descanso y el sueño. Tu capacidad para organizarte ahora puede convertirse en la base de proyectos importantes en los próximos meses.

VIRGO

Después de tu cumpleaños comienza para ti un ciclo de renovación y crecimiento. Las cartas te invitan a mirar hacia dentro, reconocer tus verdaderos deseos y dejar atrás temores que han limitado tus decisiones. La estabilidad que buscas no llegará únicamente de lo externo: primero necesitas recuperar la confianza en tu propia fuerza.

LIBRA

La Justicia ilumina tu camino y marca un periodo de cierres, decisiones y equilibrio. Algunos capítulos del pasado están llegando a su conclusión para permitirte comenzar de nuevo. Viajar, cambiar de escenario o reorganizar tu espacio personal puede ayudarte a recuperar claridad. Es una etapa propicia para reinventarte y recuperar el control sobre tu vida.

La era de Libra es de las sifuguientes fechas: del 23 de septiembre al 22 de octubre.|(ESPECIAL/CANVA)

ESCORPIO

La Estrella anuncia un momento de brillo, esperanza y renovación. Tus deseos comienzan a tomar una dirección más clara, pero será fundamental proteger tu energía de personas que proyectan negatividad sobre ti. No permitas que las dudas ajenas interfieran con tus propias manifestaciones. Mantén la mirada en tus metas y confía en el camino que estás construyendo.

SAGITARIO

El triunfo llega acompañado de madurez y una mayor claridad sobre lo que quieres construir. Las cartas te invitan a rodearte de personas que impulsen tu crecimiento y a dejar atrás ambientes que ya no favorecen tu evolución. Cambios en el hogar o en el trabajo pueden convertirse en piezas importantes para abrir nuevas posibilidades de crecimiento económico.

CAPRICORNIO

El Ermitaño aparece como una guía de sabiduría y reflexión. Una solución que buscas puede encontrarse cuando te permites detenerte, analizar y observar la situación desde otra perspectiva. Organiza documentos y asuntos pendientes, pero sobre todo atrévete a decidir. No puedes construir tu futuro intentando evitar constantemente incomodar o decepcionar a los demás.

ACUARIO

Las cartas te piden observar con mayor atención a las personas que te rodean. No todo lo que cargas te pertenece, y aprender a devolver responsabilidades ajenas puede abrir espacio para nuevas oportunidades y abundancia. También es un buen momento para prestar atención a tu salud dental y atender cualquier pendiente relacionado con ella.

PISCIS

El As de Espadas representa claridad, determinación y victoria frente a los obstáculos. Una situación que parecía confusa comienza a revelar su verdadera naturaleza y te permitirá tomar decisiones más directas. Es momento de cortar vínculos o dinámicas que drenan tu energía y elegir aquello que contribuya realmente a tu paz y felicidad.