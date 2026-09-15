5 ideas creativas para decorar tus resaltadores de Stitch paso a paso

Las ideas DIY se encuentran entre las prácticas de entretenimiento más elegidas en la actualidad. Estas manualidades que invitan a reciclar materiales y darles una nueva utilidad, también permiten que personalicemos diferentes objetos que utilizamos a diario.

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“Hazlo tú mismo” es el significado del movimiento DIY al que no dejan de sumarse personas y que a diario sorprende con sus proyectos. Poder ser creadores de objetos de decoración y sin hacer grandes inversiones es una propuesta que no podemos desaprovechar.

Ideas DIY de Stitch

Quienes se han sumado a las ideas DIY no solo han encontrado en ellas entretenimiento, sino un cable a tierra en medio de rutinas laborales estresantes y de un ritmo de vida que parece ir a toda velocidad. Lo bueno, además, es que podemos personalizarlas nosotros mismo y enfocarla en todo aquello que nos gusta.

Al respecto, la propuesta que en esta oportunidad ponemos de relieve es la que invita a decorar resaltadores inspirados en el querido personaje de ficción Stitch. Este icónico ser de Disney se ha ganado el cariño de grandes y chicos por lo que llevarlo con nosotros suena tentador.

¿Resaltadores estilo Stitch?

Decorar resaltadores con la temática de Stitch es una excelente manera de transformar útiles escolares aburridos en piezas de papelería totalmente personalizadas y llenas de estilo. Además de ser un proyecto de manualidades sumamente entretenido para disfrutar, esta idea DIY permite organizar nuestros apuntes de una forma más colorida y divertida.

A continuación, encontrarás cinco ideas creativas paso a paso para darle un toque único a tus resaltadores:

Resaltador con gorrito de orejas 3D en arcilla polimérica

Paso 1: Modela dos orejas grandes en forma de hoja utilizando arcilla polimérica azul y rosa.

Paso 2: Cubre la tapa del resaltador con una capa delgada de arcilla azul para crear la cabeza de Stitch.

Paso 3: Adhiere las orejas a la tapa, añade pequeños círculos negros para los ojos y hornea únicamente la cubierta de arcilla siguiendo las instrucciones del fabricante.

Paso 4: Una vez fría, pega la pieza de arcilla a la tapa con pegamento instantáneo.

Funda de tela peluche con efecto peluche

Paso 1: Corta un rectángulo de tela peluche o fieltro de color azul claro que rodee el cuerpo del resaltador.

Paso 2: Pega la tela alrededor del tubo principal utilizando silicona fría, dejando libre el área del agarre y la tapa.

Paso 3: Recorta pequeños detalles en fieltro azul marino y rosa para simular las manchas y la panza de Stitch.

Paso 4: Adhiere las piezas de fieltro sobre la tela peluche para completar el diseño.

Efecto galaxia con pintura acrílica y sellador

Paso 1: Remueve la tapa del resaltador y cubre la punta con cinta de enmascarar para no mancharla.

Paso 2: Pinta todo el cuerpo de plástico con acrílico azul marino y violeta usando una esponja a toques.

Paso 3: Salpica diminutas gotas de pintura blanca con un cepillo de dientes para simular estrellas y dibuja la silueta de la cabeza de Stitch con un marcador permanente negro.

Paso 4: Aplica una capa de barniz transparente para fijar la pintura y proteger la superficie del desgaste diario.

Decoración con cintas decorativas (Washi Tape) y charms

Paso 1: Selecciona washi tapes en tonos azules, morados o con estampados tropicales de Hawái.

Paso 2: Enrolla cuidadosamente la cinta a lo largo del cuerpo del marcador, asegurándote de no dejar burbujas de aire.

Paso 3: Haz un pequeño agujero con una aguja caliente en el borde superior de la tapa del resaltador.

Paso 4: Cuelga un pequeño dije o charm de Stitch usando un aro metálico delgado.

Técnica de relieve con silicona caliente y glitter