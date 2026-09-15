¡Danna y Peso Pluma juntos! Las imágenes que dieron la vuelta al internet: qué se sabe

Danna Paola y Peso Pluma están causando revuelo en redes sociales luego de que ambos cantantes posaran juntos para unas fotografías durante un evento de moda en Nueva York.

Los artistas coincidieron en la primera fila del desfile de la firma LUAR, durante el New York Fashion Week, donde también estuvieron presentes El Malilla, Bad Gyal, Winnie Harlow y otras celebridades.

DANNA y Peso Pluma juntos luego de varios meses sin una interacción pública entre dos de los cantantes más importantes de México. 🇲🇽 pic.twitter.com/S1zw74PcRS — DANNA Base (@basebydanna) September 15, 2026

Este encuentro ocurre a unos meses de que Peso Pluma y Kenia Os terminaran su relación amorosa, en junio pasado . Recordemos que Kenia y Danna fueron cercanas y estaban a punto de realizar una colaboración junto a Belinda, aunque posteriormente surgieron rumores de distanciamiento entre sus respectivos fandoms.

Peso Pluma y Kenia Os fueron novios por poco más de un año y medio.|(Instagram @keniaos)

En aquel entonces, Danna había respondido a los medios que “no había hablado con ella” al ser cuestionada sobre la ruptura amorosa de Kenia Os. La cantante de “Malas decisiones” desmintió que existiera una enemistad y aclaró que tiene una buena relación tanto con Danna como con Belinda .

Ahora, las fotografías de Danna Paola y Peso Pluma juntos volvieron a despertar las especulaciones entre los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse si este encuentro podría significar algo más entre ambos artistas, incluyendo una amistad.

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