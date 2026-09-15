Qué hacer con las cortinas de la cocina: 5 ideas para reciclarlas en casa

Las cortinas de la cocina se desgastan con el tiempo y por el contacto que tienen con los productos que allí se utilizan. Antes de desecharlas los que puedes hacer es reciclarlas de una manera muy interesante.

“Se los dice alguien que empezó como albañil": Julio Camejo asegura que los SUEÑOS SÍ se hacen REALIDAD en La Granja VIP (VIDEO)

Por medio de proyectos sencillos de costura y decoración, vas a poder darles una segunda oportunidad a las cortinas de la cocina. Ahora manos a la obra para volver a reutilizar estos textiles.

¿Cómo reutilizar las cortinas de la cocina?

Bolsas reutilizables para compras o verdura

En este caso lo que tienes que hacer es cortar la tela de las cortinas para confeccionar bolsas al estilo tote bag o pequeñas bolsitas con cordón ajustable. Estas son ideales para poder guardar frutas y verduras en la alacena.

Paños de cocina o servilletas de tela

Si posees cortinas de algodón o lino absorbente, puedes cortarlas en cuadros medianos, le realizas un dobladillo en los bordes y así obtendrás nuevos repasadores o también servilletas ecológicas para la mesa.

Estas servilletas son una gran alternativa.|Pinterest

Fundas para almohadones o cojines

Buscas los sectores de la cortina que se encuentren en mejor estado para poder forrar cojines de la sala o de las sillas del jardín. Así obtendrás un estilo rústico o campestre.

Delantales de cocina

Por otro lado, tenemos que aprovechar la tela de cortina que tiene un tamaño ideal para realizar un delantal práctico. Ten en cuenta que puedes conservar los dobladillos originales para ahorrar tiempo en la costura.

Organizadores colgantes de pared

Por último, tenemos esta increíble idea en la que puedes crear bolsillo de tela organizadores para colgar en la parte trasera de la puerta de la alacena o en la pared y guardar pequeños objetos, recibos o utensilios livianos.