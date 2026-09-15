Qué hacer con las tapas de los envases de suavitel: 5 ideas para un nuevo uso

El plástico es uno de los mayores desechos que se generan a diario y entre ellos nos encontramos las tapas de los envases de suavitel. Ya no es necesario que las tires por lo que te vamos a contar cómo darles un nuevo uso.

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Gracias a las ideas DIY tienes la oportunidad de poder reciclar las tapas de este suavizante de ropa ya que cuentan con un buen tamaño, profundidad y resistencia plástica.

¿Cómo reciclar las tapas de los envases?

Mini macetas rústicas para plantas bebés

Como mencionamos anteriormente estas tapas de envases cuentan con profundidad por lo que son perfectas para fabricar macetas para suculentas pequeñas o propagación de hojas.

Para poder hacerlo tienes que pegar palitos de helado alrededor de la tapa con ayuda de la silicona caliente para cubrir el plástico. Luego envuelve el borde con un lazo de hilo de yute para darle un acabado rústico. Lo siguientes es hacer un par de agujeros en la base para que sirva de drenaje, agrega un poco de carbón vegetal al fondo y agrega el sustrato.

Esta es una maceta increíble.|IA ChatGPT

Organizadores de accesorios o costura

Estas tapas cuentan con la característica de que son más anchas que las tapas de refresco comunes por lo que son ideales para clasificar objetos pequeños que suelen perderse fácilmente.

Lo que debes hacer en este caso es decorarlas por fuera con pintura acrílica o tela. Puedes colocarlas dentro de los cajones de tu tocador o escritorio para separar tus objetos personales como anillos, aretes, botones, etc. Otra opción es pegar varias tapas juntas sobre una base de cartón rígido para crear un organizador modular de escritorio.

Base decorativa para velas o flores plásticas

Aprovecha la rigidez de la tapa para usarla como un soporto o punto de partida para realizar centros de mesa y manualidades más complejas. Una opción es cortar hojas plásticas de los mismos envases de suavizante, pintarlas de colores y pegarlas alrededor de la tapa para armar una flor artificial, usando la tapa como el centro o base de estabilidad. Además, puede ser un contenedor seguro para velas pequeñas.

Soporte colgante para tazas o toallas de cocina

Otra opción es transformar las tapas en percheros ligeros para colgar elementos livianos. Para ello solo debes decorar la tapa de la manera que prefieras y fijarla a una base de madera o en azulejos con cinta de doble cara o tornillo. La forma circular y el relieve de la tapa sirven para colgar tazas por el asa o sujetar toallas de mano.

Moldes para figuras de yeso o cemento casero

Por último, tenemos esta opción que consiste en utilizar la forma interna de las tapas como un molde resistente y reutilizable. Para ello deberás aplicar una capa ligera de aceite de cocina en el interior de la tapa para que no se pegue. Agrega una mezcla de yeso o cemento blanco. Antes de que seque por completo, puedes introducir un imán o un clip. Una vez seco, desmolda y tendrás figuras circulares perfectas para hacer imanes de refrigerador o bases niveladoras.