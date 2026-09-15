Qué hacer con los billetes antiguos: 5 ideas para darles una nueva vida

A veces en las casas suelen quedar algunos billetes que ya no tienen valor monetario, pero se guardan por recuerdos o algún otro motivo. Sin embargo, puedes darle un nuevo uso con estas increíbles ideas DIY.

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El dinero antiguo es ideal para poder transformarlo a partir del arte, la decoración y el coleccionismo. Así es que pon manos a la obra para realizar estas alternativas muy interesantes.

¿Cómo reciclar billetes antiguos?

Lienzo para micro-pintura (Money Art)

Una de las posibilidades de reciclaje es aprovechar la textura y los grabados que contienen los billetes para usarlos como lienzos. Lo que puedes hacer es utilizar pintura acrílica y pinceles de trazo fino para dibujar personajes de caricaturas, paisajes o rostros aprovechando los colores de fondo del propio billete.

Cuadros y decoración temática

Otra opción es aprovechar el valor estético de los billetes de diferentes épocas y países. Lo que puedes hacer es unirte a la tendencia de enmarcarlos individualmente o crear un collage. Vas a obtener excelentes cuadros modernos para decorar espacios como salas de estar, oficinas o barras de bar caseras.

Estos cuadros son muy usados.|Pinterest

Origami y figuras de papel

Aquí tenemos una opción en la que puedes usar técnicas de plegado para crear figuras geométricas, ropa en miniatura o animales. Los billetes son más resistentes por lo que mantiene muy bien la forma de los dobleces, lo que los hace ideales para manualidades complejas o amuletos de la suerte.

Separadores de libros personalizados

También puedes recortar los billetes longitudinalmente o los plastificas para ganar rigidez, por lo que obtendrás un marcapáginas único. También puedes perforar un extremo y añadirle un cordón decorativo o una borla de hilo para darle un acabado de librería boutique.

Este separador es increíble.|Pinterest

Regalos creativos y souvenirs

Por último, tendrás una idea genial para hacer un obsequio ya que con billetes antiguos puedes decorar la tarjeta, forrar una caja pequeña o armar un álbum de recuerdos para darle un toque vintage. Combina con luces LED o fotografías para obtener manualidades personalizadas.