Ideas DIY: 5 ideas creativas para transformar prendas de ropa inspiradas en Peaky Blinders
Ideas DIY. Cómo transformar tu ropa al estilo Peaky Blinders con estos 5 proyectos explicados paso a paso.
Las ideas DIY parecen habernos invadido y es que en muchos hogares este tipo de manualidades ha pasado a ser un pasatiempo más, desplazando por algunas horas a las pantallas y dispositivos digitales.
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Los proyectos del movimiento DIY, siglas en inglés que significan “hazlo tú mismo”, destacan por su versatilidad, variedad y por poder siempre personalizarse a gusto de quien los lleva a cabo. Es por este punto que a continuación te contaremos sobre una iniciativa que invita a personalizar tus prendas de vestir.
Ideas DIY de Peaky Blinders
Como se mencionó, las ideas DIY son muy versátiles y esto se debe a que son inspiradas en muchas cosas. Prácticamente no hay límites a la hora de pensar en proyectos de esta naturaleza por lo que el proceso creativo en torno a esta práctica puede no tener final.
@edcantillo
Outfits inspirado en los Peaky Blinders, la gorra terrible jajaja♬ sonido original - Eduardo Cantillo
Al respecto, a modo de ejemplo, hoy te presentaremos 5 ideas DIY que están enfocadas en la personalización de prendas de vestir inspiradas en la serie Peaky Blinders. Esta producción británica no solo cautivó con su trama sino que también lo hizo con la estética impecable, sobria y sofisticada de sus personajes.
Ropa estilo Peaky Blinders
Tras lo señalado, transformar tu armario actual para adoptar el estilo Peaky Blinders no requiere gastar en prendas históricas de época. La presente idea DIY demuestra que con un poco de creatividad y costura básica es posible añadir ese aire distintivo de la banda de Birmingham a piezas cotidianas. A continuación, encontrarás cinco proyectos fáciles para customizar tus prendas e imprimirles toda la actitud de Thomas Shelby:
- Gorra campera con compartimento secreto: Toma una gorra de estilo baker boy o newsboy de lana o espiga. Descose cuidadosamente una pequeña sección de la costura interna de la visera y cose un forro de tela resistente por dentro para crear un bolsillo oculto, en guiño a la famosa gorra de la serie.
- Sobretodo con cuello de terciopelo: Transforma un abrigo largo o gabardina neutra cosiendo una tira de terciopelo negro o marrón oscuro sobre la solapa del cuello. Utiliza una puntada invisible a mano para darle un acabado de alta sastrería instantáneo.
- Chaleco ajustado a partir de una chaqueta: Corta las mangas de un saco de vestir o blazer que ya no uses. Entalla los costados, dale forma de "V" en la parte inferior del delantal y reemplaza los botones por unos de hueso o metálicos envejecidos.
- Transformación de camisa de cuello club: Convierte una camisa de vestir común en una estilo club collar (de puntas redondeadas). Recorta las esquinas del cuello siguiendo una curva suave, dobla el borde con la plancha y haz un dobladillo fino a máquina.
- Cadena de reloj para chaleco o blazer: Compra una cadena de latón o bronce antiguo. Fija un extremo a un botón central del chaleco o al ojal de la solapa del blazer, y guarda el otro extremo con un gancho decorativo dentro del bolsillo superior para emular la clásica cadena Albert.