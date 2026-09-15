Manualidades de Yeso: Cómo hacer macetas artesanales paso a paso con moldes reciclados

Muchas manualidades demandan de materiales que podemos tener en casa, encontramos tirados en la calle o son de muy fácil acceso. Parece que en todos los casos el objetivo es que el proceso de creación no tenga impedimentos.

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Algunas manualidades podemos encontrarlas en redes sociales, acompañadas de videos explicativos y con precisión en cuanto al material a utilizar. Al respecto, uno de los proyectos que hoy ponemos como protagonista requiere de yeso como materia prima y promete dar buenos resultados en pocos pasos.

Manualidades de Yeso

En el ámbito de las manualidades remarcan que trabajar con yeso destaca por ser una actividad económica, rápida y accesible. Además, este material permite crear piezas decorativas únicas mediante diversos moldes y acabados.

Más allá de su versatilidad artística, la elaboración del yeso estimula la motricidad fina y ofrece importantes beneficios emocionales ya que ayuda a reducir el estrés al fomentar la concentración en el proceso creativo y fortalece la autoestima al transformar un material básico en un objeto terminado y funcional.

¿Cómo hacer macetas de yeso?

Por todo lo señalado, a continuación se ofrece una guía completa para crear macetas de yeso caseras usando materiales reciclados. Se trata de una excelente opción para darle un toque único, moderno y personalizado a cualquier espacio del hogar.

Además de ser un proyecto accesible y económico, trabajar con yeso permite explorar la creatividad al máximo, logrando piezas con acabados elegantes que van desde el estilo minimalista hasta acabados marmoleados o de colores vibrantes:

Materiales

Yeso cerámico o artesanal y agua.

Moldes reciclados externos (botellas de plástico cortadas, envases de yogur, cajas de leche).

Moldes reciclados internos (vasos desechables o botellas más pequeñas para hacer el cavado).

Aceite de cocina o vaselina (desmoldante).

Lija de grano fino.

Sellador al agua o barniz acrílico.

Piedras o peso ligero (para hundir el molde interno).

Paso a paso