Manualidades de Yeso: Cómo hacer macetas artesanales paso a paso con moldes reciclados
Manualidades de Yeso. Guía completa para crear macetas de yeso caseras usando materiales reciclados.
Muchas manualidades demandan de materiales que podemos tener en casa, encontramos tirados en la calle o son de muy fácil acceso. Parece que en todos los casos el objetivo es que el proceso de creación no tenga impedimentos.
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Algunas manualidades podemos encontrarlas en redes sociales, acompañadas de videos explicativos y con precisión en cuanto al material a utilizar. Al respecto, uno de los proyectos que hoy ponemos como protagonista requiere de yeso como materia prima y promete dar buenos resultados en pocos pasos.
Manualidades de Yeso
En el ámbito de las manualidades remarcan que trabajar con yeso destaca por ser una actividad económica, rápida y accesible. Además, este material permite crear piezas decorativas únicas mediante diversos moldes y acabados.
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Más allá de su versatilidad artística, la elaboración del yeso estimula la motricidad fina y ofrece importantes beneficios emocionales ya que ayuda a reducir el estrés al fomentar la concentración en el proceso creativo y fortalece la autoestima al transformar un material básico en un objeto terminado y funcional.
¿Cómo hacer macetas de yeso?
Por todo lo señalado, a continuación se ofrece una guía completa para crear macetas de yeso caseras usando materiales reciclados. Se trata de una excelente opción para darle un toque único, moderno y personalizado a cualquier espacio del hogar.
Además de ser un proyecto accesible y económico, trabajar con yeso permite explorar la creatividad al máximo, logrando piezas con acabados elegantes que van desde el estilo minimalista hasta acabados marmoleados o de colores vibrantes:
Materiales
- Yeso cerámico o artesanal y agua.
- Moldes reciclados externos (botellas de plástico cortadas, envases de yogur, cajas de leche).
- Moldes reciclados internos (vasos desechables o botellas más pequeñas para hacer el cavado).
- Aceite de cocina o vaselina (desmoldante).
- Lija de grano fino.
- Sellador al agua o barniz acrílico.
- Piedras o peso ligero (para hundir el molde interno).
Paso a paso
- Preparación de los moldes: Limpia y seca bien los envases. Aplica una capa delgada de aceite de cocina en el interior del molde grande y en el exterior del molde pequeño para facilitar el desmolde.
- Mezcla del yeso: En un recipiente, vierte agua y añade el yeso poco a poco en las proporciones indicadas por el fabricante (generalmente 3 partes de yeso por 2 de agua). Mezcla suavemente hasta obtener una consistencia homogénea y sin grumos.
- Vaciado inicial: Vierte la mezcla de yeso en el molde grande hasta llenar aproximadamente dos tercios de su capacidad. Da ligeros golpes al envase contra la mesa para eliminar las burbujas de aire atrapadas.
- Formación de la cavidad: Introduce el molde pequeño en el centro de la mezcla cargada de yeso, presionando hacia abajo sin llegar al fondo (deja al menos 1.5 cm de base). Coloca piedras dentro del molde pequeño para mantenerlo firme y centrado.
- Secado y desmolde: Deja fraguar el yeso entre 30 y 45 minutos. Una vez duro y frío al tacto, retira el molde interno con cuidado y luego corta o desmonta el molde externo.
- Lijado y acabado: Con la pieza aun ligeramente húmeda, usa la lija fina para suavizar los bordes y asperezas. Deja secar por completo durante 24 horas en un lugar ventilado.
- Impermeabilización: Aplica dos capas de sellador o barniz acrílico tanto por dentro como por fuera para proteger el yeso de la humedad de las plantas.