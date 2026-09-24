Ideas DIY: 5 ideas creativas para diseñar lámparas de pared inspiradas en Bingo

Nuestro hogar es un gran lienzo para una mente en la que la imaginación vuela. Es por eso que las ideas DIY han llegado para convertir en realidad todo aquello que ideamos en nuestra cabeza y que, a través de nuestras propias manos, podemos crear.

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“Hazlo tú mismo” es el significado de las siglas en inglés DIY y es ese el espíritu que posee este tipo de manualidades. Cada vez más personas se animan a incursionar en ellas y crear objetos decorativos para embellecer su hogar.

Ideas DIY para el hogar

Las reseñas relacionadas con las ideas DIY dejan en claro que esta práctica es una de las mejores alternativas para decorar el hogar por varias razones:



Personalización: Permiten crear piezas únicas que reflejen tu estilo personal y se adapten exactamente a los colores y espacios de tu casa.

Ahorro económico: Suelen ser mucho más económicas que comprar objetos decorativos en tiendas de diseño.

Sostenibilidad: Muchas ideas aprovechan la reutilización y el reciclaje de materiales (madera, frascos de vidrio, telas, pallets), dándoles una segunda vida.

Actividad creativa y relajante: Elaborar cosas con tus propias manos ayuda a reducir el estrés y da una gran satisfacción al ver el resultado final.

Lámparas de pared de Bingo

Es por lo señalado anteriormente que hoy, a modo de ejemplo, destacamos 5 ideas DIY con las que podrás diseñar lámparas de pared para embellecer tu casa. Sin embargo, como detalle distintivo, estos proyectos tienen como protagonista a Bingo Heeler, la hermana menor de Bluey en la exitosa serie infantil Bluey:

Aplique silueta con luz indirecta

Concepto: Una lámpara con la silueta recortada de Bingo que proyecta luz cálida hacia la pared por detrás, creando un efecto de halo brillante.

Materiales: MDF o madera contrachapada fina (o cartón pluma denso), pintura acrílica (naranja, crema y marrón), tira LED de luz cálida (preferiblemente a pilas o USB), y tacos/separadores para pared.

Cómo hacerlo



Calca y dibuja la silueta del rostro o el cuerpo completo de Bingo sobre la madera. Recorta el contorno y píntalo con sus colores característicos. Pega la tira LED en la cara trasera, recorriendo todo el borde interior. Coloca separadores en la parte posterior (de unos 2 o 3 cm de grosor) para colgarla en la pared, de modo que la luz se expanda por detrás.

Caja de luz estilo "Marco 3D" con papel cortado

Concepto: Un marco profundo que crea una escena nocturna con Bingo usando capas de papel iluminadas desde adentro.

Materiales: Marco de fotos tipo shadowbox (con profundidad), cartulinas de colores, bisturí/cúter de precisión, cinta de espuma doble cara (para dar volumen) y una tira corta de micro-LEDs de alambre.

Cómo hacerlo



Diseña 3 o 4 capas de papel: el fondo con estrellas y la luna, una capa intermedia con Bingo durmiendo o saludando, y una capa frontal con césped o árboles. Pega la tira LED al fondo del marco. Ensambla las capas de cartulina separándolas con pedacitos de cinta de espuma para crear el efecto dimensional. Al encenderla, se verá como un cuadro iluminado.

Lámpara "Globo" o "Burbuja" con la cara de Bingo

Concepto: Aprovechar una pantalla esférica para recrear la cabeza redonda de Bingo.

Materiales: Pantalla de lámpara de pared blanca o crema (de vidrio esmerilado o plástico duro con base metálica), vinilo adhesivo de colores (naranja, blanco, negro y marrón) o pintura especial para vidrio/plástico.

Cómo hacerlo



Recorta en vinilo adhesivo las manchas de los ojos, el hocico, los ojos, la nariz y las orejas de Bingo. Limpia bien la superficie de la pantalla esférica y pega los detalles de vinilo creando su cara. Para las orejas, puedes recortarlas en fomi/goma EVA gruesa o cartón rígido y pegarlas en la parte superior exterior de la base metálica del aplique.

Guirnalda de luces con la figura de "Barnaby" o la marioneta de Bingo

Concepto: Una lámpara colgante de pared usando una rama de madera o ménsula decorativa de la que cuelga la figura de Bingo o sus peluches favoritos.

Materiales: Ménsula de madera para pared, cable textil decorativo con portalámparas e interruptor, bombilla LED estilo Edison (que no genera calor), e hilo o cuerda.

Cómo hacerlo



Instala la ménsula de madera en la pared. Enrosca el cable textil alrededor de la ménsula dejando caer la bombilla a la altura deseada. Agrega una figura recortada de Bingo en madera o acrílico abrazando la parte superior del cable o suspendida al lado de la luz.

Lámpara de noche "Pared de estrellas" interactiva

Concepto: Un panel decorativo donde Bingo aparece mirando hacia arriba, "sosteniendo" o apuntando a una constelación de luces.

Materiales: Tablero de madera plano rectangulada, pintura, mini luces LED tipo "puntiagudas" (como las de árbol de navidad o fibra óptica), taladro con broca fina.

Cómo hacerlo

