Ideas DIY: 5 diseños para customizar tu gorra con el estilo de Bluey

La personalización y creación de objetos decorativos tiene a muchas personas aprendiendo sobre manualidades. Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son una de las prácticas promotoras de estos trabajos manuales y de las más elegidas.

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Los proyectos que se difunden son ampliamente aceptados por personas de distintas edades que no solo buscan entretenerse, sino también expresarse de forma artística y relajarse tras sus jornadas laborales. Además, las ideas DIY son una excusa perfecta para compartir tiempo de calidad en familia.

Ideas DIY de Bluey

Incursionar en las ideas DIY es una gran elección ya que nuestras habilidades se ejercitan, podemos desplegar nuestra imaginación y atravesar diferentes emociones durante el proceso. Además, muchos proyectos permiten que grandes y chicos compartan gustos como las ideas que se detallan a continuación.

En esta oportunidad, las propuestas giran en torno a la personalización de gorras y con la inspiración centrada en el popular personaje Bluey. Esta perrita es la protagonista de una de las series animadas más destacadas de los últimos tiempos y su ternura es ideal para esta customización.

Bluey en tu gorra

El fenómeno de Bluey ha conquistado tanto a chicos como a grandes gracias a su ternura, creatividad y valores familiares por lo que tenerla presente en una gorra es tentador. Hoy te presentamos 5 ideas DIY para que puedas customizar una gorra de forma fácil, divertida y muy económica:

Orejitas en 3D de Bluey o Bingo

Materiales: Fieltro o foami (goma eva) en tonos azul/naranja, silicona líquida o hilo y aguja.

Cómo hacerlo: Recorta dos orejas en punta con la base plana. Usa un tono más claro para el centro de las orejas. Dobla ligeramente la base de cada oreja para darle volumen y cose o pega las orejas directamente en la parte superior de la gorra. Puedes complementar pegando los ojos y el hocico característico en el panel frontal.

Estampado con plantilla (Stencil) de la silueta Heeler

Materiales: Pintura para tela (azul marino, celeste o naranja), esponja pequeña y acetato o cartulina dura para la plantilla.

Cómo hacerlo: Recorta la silueta de perfil de Bluey o Bingo en la cartulina. Coloca la plantilla sobre la gorra y da pequeños toques con la esponja impregnada en pintura para tela. Deja secar y retira la plantilla para obtener un acabado limpio y minimalista.

Parche bordado con la técnica de Punch Needle (Aguja Mágica)

Materiales: Aguja mágica, lana fina en los colores del personaje, tela de cañamazo o lino, y pegamento textil.

Cómo hacerlo: Bordas la cara de Bluey, de Bingo o la icónica manzana/globo de la serie sobre un trozo de tela. Una vez finalizado el bordado, recortas el borde dejando un margen pequeño, apliques pegamento por detrás para fijar los hilos y lo adhieres al frente de la gorra como un parche relieve.

Collage de parches y pines de la serie

Materiales: Parches termoadhesivos de Bluey, pines metálicos y abalorios o cuentas de colores.

Cómo hacerlo: Compra o prepara parches de los personajes secundarios (como Snickers, Rusty o Muffin) o elementos clave del programa (la varita mágica, el xilófono, las flores del jardín). Distribúyelos de forma asimétrica por los paneles laterales y la visera. Puedes fijar los parches con la plancha y añadir pines decorativos en la correa trasera.

Visera ilustrada con pintura acrílica para tela