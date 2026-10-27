3 ideas para hacer una alcancía de Bob Esponja

Crear una alcancía de Bob Esponja es una forma divertida de reutilizar materiales y darles una segunda vida. Con algunos elementos que puedes tener en casa, es posible elaborar una manualidad original inspirada en el famoso personaje.

Además de decorar un espacio, esta propuesta permite fomentar el hábito del ahorro de una manera creativa. Conoce cómo hacerla paso a paso y qué materiales necesitas para conseguir un resultado llamativo.

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¿En qué año se estrenó Bob Esponja?

La serie animada Bob Esponja se estrenó en 1999 a través de Nickelodeon. Creada por Stephen Hillenburg, sigue las aventuras de una esponja marina que vive en Fondo de Bikini y trabaja en el restaurante El Crustáceo Cascarudo. Con su humor y sus personajes inolvidables, se convirtió en una de las producciones animadas más reconocidas de la televisión infantil.

¿Cómo hacer una alcancía de Bob Esponja?

Existen diferentes formas de crear una alcancía de la famosa esponja amarilla con materiales sencillos y económicos. Desde una caja de cartón hasta una lata reciclada, puedes elegir la opción que mejor se adapte a lo que tienes en casa.

1. Alcancía de cartón y foami

Utiliza una caja pequeña de cartón y fórrala con foami amarillo, blanco y marrón para recrear el cuerpo de Bob Esponja. Agrega sus ojos, su sonrisa, los dientes, la corbata roja y los zapatos negros para completar el diseño.

Antes de decorarla, realiza una ranura en la parte superior para introducir las monedas. Es una alternativa económica y creativa para reutilizar materiales.

2. Alcancía de lata

Limpia una lata con tapa plástica y píntala de amarillo o fórrala con papel del mismo color. Después, dibuja el rostro de Bob Esponja con sus ojos azules, su nariz alargada y su característica sonrisa.

Con ayuda de un adulta, realiza una abertura en la tapa para colocar las monedas. También puedes añadir los detalles de su camisa, corbata y pantalones para darle un acabado más completo.

3. Alcancía de yeso cerámico

Para conseguir una figura con mayor detalle, puedes utilizar un molde de Bob Esponja, yeso cerámico, agua y pinturas acrílicas. Prepara la mezcla siguiendo las indicaciones del fabricante, viértela en el molde y espera el tiempo necesario para que se endurezca.

Cuando la pieza esté completamente seca, desmóldala con cuidado y pinta los detalles del personaje. Recuerda dejar una abertura para las monedas y pedir ayuda de un adulto si necesitas utilizar herramientas para hacerla.