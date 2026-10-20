Ideas DIY: 3 propuestas fáciles para diseñar esqueletos en tamaño real con platos desechables

Nuestro hogar puede convertirse en una verdadera casa de terror para este Halloween si sabemos decorarla. No siempre se trata de adquirir adornos alusivos a la fecha, sino que nosotros podemos confeccionarlos con algo de imaginación y creatividad.

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Proyectos de las denominadas ideas DIY (Hazlo tú mismo) resultan de mucha ayuda en este marco ya que se trata de manualidades muy fácil de hacer y que no requieren de herramientas sofisticadas ni de conocimientos específicos.

Ideas DIY en Halloween

Las ideas DIY dejan en claro que cualquier persona puede crear con sus propias manos y algunos materiales reciclados. Los proyectos, por lo general, se dividen según niveles de complejidad pero en todos los casos niños y adultos pueden llevarlos a cabo.

Ahora, ante la llegada de Halloween, muchos eligen estas manualidades para confeccionar sus disfraces o para decorar sus casas. Es por eso que hoy te contaremos cómo puedes hacer un esqueleto en tamaño real a partir de platos desechables.

¿Cómo hacer un esqueleto con platos desechables?

Crear tus propias decoraciones para Halloween no tiene por qué ser costoso ni complicado. Entonces, las ideas DIY enseñan que los platos desechables de cartón o plástico son un material sorprendentemente versátil, accesible y fácil de manipular para muchos proyectos.

En esta oportunidad, te presentamos 3 propuestas sencillas y creativas para construir un esqueleto de tamaño real utilizando platos desechables como base principal:

El Esqueleto Clásico Cortado y Ensamblado

Materiales: 15 a 20 platos desechables blancos (de cartón preferentemente), hilo o lana, tijeras, perforadora y marcador negro.

Cómo hacerlo



La Cabeza: Utiliza un plato entero para la cara; dibuja los ojos, nariz y dientes con marcador negro. El Tórax: Toma 3 o 4 platos y córtalos por la mitad formando arcos para simular las costillas. Únelos verticalmente a lo largo de una tira central de cartón. Extremidades: Usa la parte curva del borde de los platos cortados en tiras para simular los huesos largos (fémur, tibia, húmero y radio). Manos y Pies: Dibuja la silueta de los huesos de las manos y pies en platos planos y recórtalos. Ensamblaje: Haz pequeñas perforaciones en las extremidades y únelas con hilo para que el esqueleto tenga movimiento al colgarlo.

Esqueleto Geométrico Sencillo (Ideal para hacer con niños)

Materiales: 12 a 15 platos blancos, marcador negro permanente, pegamento fuerte o cinta adhesiva doble cara.

Cómo hacerlo



Cráneo y Cadera: Un plato entero sirve para el cráneo y otro invertido (en forma de triángulo) para la pelvis. Torso: Apila 3 platos completos en vertical, pintando en cada uno las costillas con el marcador negro. Brazos y Piernas: En lugar de cortar huesos individuales, conecta 2 platos seguidos por cada brazo y 2 por cada pierna. Pinta el contorno de los huesos directamente sobre cada plato. Ensamblaje: Pega los platos por detrás con cinta adhesiva directamente sobre una pared o puerta para montar la figura a tamaño real.

Esqueleto con Platos en Relieve 3D

Materiales: Platos hondo-desechables (de tazón) o platos de unicel/isopor, tijeras, silicona fría o caliente, marcador negro.

Cómo hacerlo

