Horóscopo de Nana Calistar hoy, martes 20 de octubre; estos signos deberán cuidarse de una TRAICIÓN

A veces las personas no son lo que parecen y hay que andar cuidándose las espaldas de aquellos que alguna vez llamamos amigos. Este martes, estos signos deberán cuidarse de los chismes y traiciones de amigos: Aries, Tauro, Sagitario y Piscis. Pero eso no es todo; los horóscopos traen mucho más para los 12 signos zodiacales además del amor. Recuerda que Nana Calistar ya interpretó todo lo que te espera este martes 20 de octubre de 2026. Aquí te dejamos los mensajes claros de cada uno de los signos del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

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¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, martes 20 de octubre?

Se vienen cosas en el trabajo este martes. Podrían estar por ofrecerte alguna responsabilidad que de inmediato va a despertar las opiniones de todos a tu alrededor. No te concentres en las envidias, enfócate en lo que se espera de ti, las decisiones que podrías tomar y el apoyo que tendrás.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, martes 20 de octubre?

Una mentira de alguien cercano a ti llegará a tus oídos y te dolerá bastante. Antes de tirarte a sufrir o alejarte para siempre de esa persona, tu horóscopo te invita a ser directo y preguntar si lo que dijo es cierto y el motivo por el que lo hizo. Si observas que quiere evitarlo o hacerte sentir contrario, puedes tomarte el tiempo si deseas continuar con esa amistad y aclarar que lo que tú necesitas es alguien en quien confiar.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, martes 20 de octubre?

Este martes tu horóscopo trae varias recomendaciones sobre el dinero. Existe la posibilidad de que te caiga un dinerito que te permitirá reponer algo o reparar algo descompuesto. Antes de comprar, piensa en la forma en la que debes usar ese dinero. Si andas corto, deberás decirlo cuando te pidan préstamos o cooperaciones; no es momento de ocultar y fingir que tienes.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, martes 20 de octubre?

Ten cuidado este martes, pues una noticia difícil pero muy importante podría moverte los planes. Escucha atentamente lo que te dicen sobre esta situación antes de avisar que todos tus planes se cancelan. Si puedes ayudar, hazlo, pero solo con aquello que sabes que vas a poder cumplir.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, martes 20 de octubre?

Mucha atención, Leo, tu horóscopo marca que es tiempo de moverte, cambiar y buscar otros aires. Te aconseja que, mientras tienes el trabajo que paga tus deudas, continúes con él, mientras buscas un nuevo espacio en otro lugar. Busca vacantes, ve opciones, compara y busca algo que mejore tu sueldo y tu experiencia.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, martes 20 de octubre?

Si eres un Virgo con pareja, ten mucho cuidado con andar provocando celos. Haces muchas cosas para ver que tu novio o novia demuestre que solo tiene ojos para ti. Si necesitas sentir seguridad en tu relación, estás jugando con fuego cuando lo único que debes hacer es hablar de lo que te preocupa. Si sigues jugando con fuego, te vas a quemar y eso no te va a gustar.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, martes 20 de octubre?

Este martes podría llegar un nuevo amigo a tu vida. Este podría estar en cualquier lugar, en el trabajo, en el metro, en la fila de algún establecimiento. Deja que las personas se acerquen a ti y convive. Eso sí, ten mucho cuidado con confesar todo en la primera conversación; para una nueva amistad no es necesario comenzar con cosas tan personales; a veces una broma es más que suficiente.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, martes 20 de octubre?

Llegó el momento de moverte; tu cuerpo y tu horóscopo te lo piden. Es momento de buscar una nueva actividad física que te emocione y que disfrutes. Esto te irá mejorando poco a poco el humor y las ganas de vivir mientras mejoras a la vez tu físico y fortaleza.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, martes 20 de octubre?

Debes dejar de meterte en todos los pleitos de los que te enteras. Sientes cierto placer en intervenir en temas en los que no estás involucrado y a veces terminas más enojado y frustrado que los mismos involucrados. Llegó el momento de bajarle un poco y solo intervenir si te lo piden. No busques más problemas de los que tiene y concéntrate en lo tuyo.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, martes 20 de octubre?

Es martes, pero aun así, para ti es un buen momento para relajarte. Antes o después de hacer todos tus pendientes, ve al cine, elige una película, busca compañía y diviértete. No tiene que ser el plan perfecto; lo mejor es que sea algo que surgió de la nada y te permita disfrutar algo diferente sin desgastarte en planes.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, martes 20 de octubre?

Tu horóscopo te invita este martes a cambiar esa actitud tan intensa que puedes llegar a tener, en la que cualquier discusión puede derivar en un insulto hacia ti mismo. Escucha, aprende a recibir cariño y trátate bien a ti mismo. A veces te desesperas y te tratas peor que a nadie, y eso es algo que necesita comenzar a cambiar.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, martes 20 de octubre?

Te van a llegar algunos chismes que andan rondando en el vecindario sobre ti. Alguien parece estar muy pendiente de lo que haces, a dónde sales y con quién. Lo que debes hacer es tranquilizarte y olvidarte de eso; no necesitas darle explicación a nadie y menos a esa persona que está tan pendiente de tu vida. Si tienes alguien especial a tu alrededor, explícale lo que pasa y juntos ríanse de la gente envidiosa.