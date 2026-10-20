5 cortes de cabello pixie para lucir más bonita y joven

Si estás buscando un cambio de look pues tenemos una gran recomendación ya que el corte de pelo pixie es la opción ideal para lucir mucho más joven y bonita de manera inmediata.

Kevyn “Bicolor” Contreras ADVIERTE a Bebeshita en La Granja VIP: “Jamás me expresé así de Manelyk, cuida tus palabras”

Este estilo de corte de pelo es ideal porque estiliza las facciones y aporta volumen de forma inmediata. Al quedar despejado el cuello y la nuca pues actúa como un "efecto lifting" natural que ilumina la mirada y resalta los pómulos.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello pixie?

Las mejores variaciones del corte de cabello pixie son:

Pixie clásico con flequillo desfilado

Aquí tenemos un estilo que mantiene los laterales y la nuca despejados. La parte superior conserva la longitud para jugar con texturas. La clave está en el flequillo irregular y desmechado que contribuye a disimular las líneas de expresión de la frente y suaviza las facciones sutilmente.

Pixie largo (Mixie)

Esta es una gran opción para quienes no buscan llevar el cabello demasiado corto. Se puede combinar elementos del pixie con algunos mechones ligeramente más largos en la nuca y las patillas. Obtendrás un aire desenfadado, rebelde y que te hará lucir más joven. Se recomienda para cabellos lacios como ondulados.

Pixie con flequillo lateral largo y textura

Para este estilo debes dejar la parte delantera más larga para crear un flequillo diagonal que debe cruzar la frente. Esto suaviza la línea de la mandíbula y equilibra los rostros redondos u ovalados. Añadir capas suaves en la coronilla le da un volumen estratégico que hace que el cabello maduro o fino se vea mucho más denso y lleno de vida.

Curly Pixie (Pixie rizado)

Luego nos encontramos con estos estilos que es ideal para quienes tienen rulos u ondas. Es una manera de definir los rizos de manera natural ya que se concentra el volumen en la parte superior y despeja los lados. El resultado es frescura, dinamismo y mucho movimiento que otorgan frescura.

Pixie suave o "Boyish" elegante

Por último, tenemos esta alternativa del pixie que no endurece los rasgos. Esto se caracteriza por utilizar capas muy integradas y contornos suaves alrededor las orejas y rostro. Puedes peinar hacia atrás con gel para cuando tienes un evento formal.