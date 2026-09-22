Elegir nuevos cortes de cabello es una experiencia que en ocasiones está acompañada de miedos, especialmente si tienes un rostro redondo con mejillas pronunciadas y temes que un estilo corto exponga demasiado tus facciones.

Durante años, se ha difundido el mito erróneo de que las melenas largas son la única opción para disimular el volumen facial. Sin embargo, la dirección de las líneas y los ángulos de corte en un bob también pueden dar resultados.

¡Así puedes unirte a las Jornadas de Reforestación de Fundación Azteca y Heineken México!

5 cortes de cabello bob para caras redondas y gorditas

El icónico corte bob es una de las opciones más versátiles, elegantes y favorecedoras del mundo cuando se adapta de manera correcta.

Al jugar con asimetrías, desfilados frontales y texturas ligeras, es posible alargar visualmente el cuello, definir la línea de la mandíbula y suavizar la redondez de las mejillas.

Bob asimétrico

Llevar un lado visiblemente más largo que el otro es el truco de los estilistas para romper la simetría de una cara redonda. Este desnivel crea una línea diagonal visual que alarga el rostro de inmediato, desviando la atención de las mejillas.

Bob asimétrico|Pinterest

Long bob texturizado

Es la versión que descansa justo a la altura de las clavículas o los hombros. Al sobrepasar la línea de la mandíbula, este corte arrastra visualmente las facciones hacia abajo, haciendo que la cara se perciba más ovalada.

Long bob texturizado|Pinterest

Bob invertido o graduado

Es más corto en la zona de la nuca y se va alargando de forma gradual conforme se acerca al rostro. El ángulo inclinado hacia el frente abraza las mejillas de manera sutil, cubriendo los laterales del rostro y simulando una estructura ósea mucho más angular y definida.

Bob invertido o graduado|Pinterest

Shaggy bob con flequillo cortina

Si amas el volumen y las texturas, este corte es para ti. Son muchas capas cortas que aportan volumen en la coronilla y se complementan con un flequillo cortina abierto al centro.

Shaggy bob con flequillo cortina|Pinterest

Bob desfilado A-Line

A diferencia del bob tradicional, que es recto y plano, mantiene una sutil caída en A, más corto atrás y largo adelante, pero con las puntas completamente entresacadas y degrafiladas.