No tires las botellas de plástico: así puedes reutilizarlas para organizar los cubiertos de tu cocina
Con unas botellas de plástico, cartón y materiales de decoración puedes crear un organizador casero para separar cucharas, tenedores y otros utensilios sin gastar demasiado dinero. Guarda este proyecto DIY.
Las botellas de plástico que quedan después de consumir bebidas pueden reutilizarse para crear un organizador de cubiertos para la cocina, utilizando sus partes inferiores como pequeños recipientes unidos a una base de cartón. Esta manualidad permite aprovechar materiales que normalmente se desechan.
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La propuesta DIY requiere entre 2 y 3 botellas del mismo tamaño, algunos materiales de papelería y elementos para decorar. El proyecto puede adaptarse al estilo de la cocina mediante papel decorativo, pintura o tela.
¿Qué materiales necesitas para hacer un organizador de cubiertos con botellas de plástico?
Lo ideal es elegir botellas de tamaño similar para que los recipientes tengan una altura uniforme y puedan colocarse de manera ordenada sobre la base.
- 2 o 3 botellas de plástico
- Tijeras o cúter
- Cartón resistente
- Pegamento de silicón
- Regla y marcador
- Cinta adhesiva: puede utilizarse para reforzar las uniones y cubrir los bordes cortados que puedan resultar filosos.
- Papel decorativo, pintura o tela: se emplearán para personalizar la base y los recipientes.
¿Cómo hacer un organizador de cubiertos con botellas recicladas paso a paso?
El procedimiento consiste en cortar las botellas para conservar sus partes inferiores, unirlas a una base de cartón y decorarlas según el estilo de la cocina.
- Lava y prepara las botellas: limpia muy bien los envases, retira las etiquetas y déjalos secar por completo. Con un marcador, señala la altura a la que deseas realizar el corte.
- Corta los envases con precaución: revisa los bordes de cada recipiente y, si quedan zonas filosas, cúbrelas con cinta adhesiva resistente.
- Prepara la base de cartón: corta un rectángulo de cartón resistente que tenga el tamaño necesario para sostener las botellas. Coloca los recipientes encima, dejando un pequeño espacio entre ellos, y marca la posición que ocupará cada uno.
- Pega las botellas: aplica silicón en la parte inferior de los recipientes y fíjalos sobre el cartón. Asegúrate de que queden derechos y espera a que el adhesivo se seque completamente antes de mover la estructura.
- Refuerza las uniones y decora: cuando el pegamento se haya secado, puedes reforzar las uniones con cinta adhesiva. Cubre la base con papel decorativo o tela y pinta o forra las botellas para conseguir un acabado personalizado.
- Organiza los utensilios: coloca el organizador sobre una superficie estable y destina cada recipiente a un tipo de cubierto. Por ejemplo, uno puede utilizarse para cucharas, otro para tenedores y otro para cuchillos de mesa.