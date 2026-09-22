No tires las botellas de plástico: así puedes reutilizarlas para organizar los cubiertos de tu cocina

Las botellas de plástico que quedan después de consumir bebidas pueden reutilizarse para crear un organizador de cubiertos para la cocina, utilizando sus partes inferiores como pequeños recipientes unidos a una base de cartón. Esta manualidad permite aprovechar materiales que normalmente se desechan.

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La propuesta DIY requiere entre 2 y 3 botellas del mismo tamaño, algunos materiales de papelería y elementos para decorar. El proyecto puede adaptarse al estilo de la cocina mediante papel decorativo, pintura o tela.

¿Qué materiales necesitas para hacer un organizador de cubiertos con botellas de plástico?

Lo ideal es elegir botellas de tamaño similar para que los recipientes tengan una altura uniforme y puedan colocarse de manera ordenada sobre la base.



2 o 3 botellas de plástico

Tijeras o cúter

Cartón resistente

Pegamento de silicón

Regla y marcador

Cinta adhesiva: puede utilizarse para reforzar las uniones y cubrir los bordes cortados que puedan resultar filosos.

puede utilizarse para reforzar las uniones y cubrir los bordes cortados que puedan resultar filosos. Papel decorativo, pintura o tela: se emplearán para personalizar la base y los recipientes.

¿Cómo hacer un organizador de cubiertos con botellas recicladas paso a paso?

El procedimiento consiste en cortar las botellas para conservar sus partes inferiores, unirlas a una base de cartón y decorarlas según el estilo de la cocina.

