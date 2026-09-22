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No tires las botellas de plástico: así puedes reutilizarlas para organizar los cubiertos de tu cocina

Con unas botellas de plástico, cartón y materiales de decoración puedes crear un organizador casero para separar cucharas, tenedores y otros utensilios sin gastar demasiado dinero. Guarda este proyecto DIY.

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Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Las botellas de plástico que quedan después de consumir bebidas pueden reutilizarse para crear un organizador de cubiertos para la cocina, utilizando sus partes inferiores como pequeños recipientes unidos a una base de cartón. Esta manualidad permite aprovechar materiales que normalmente se desechan.

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La propuesta DIY requiere entre 2 y 3 botellas del mismo tamaño, algunos materiales de papelería y elementos para decorar. El proyecto puede adaptarse al estilo de la cocina mediante papel decorativo, pintura o tela.

¿Qué materiales necesitas para hacer un organizador de cubiertos con botellas de plástico?

Lo ideal es elegir botellas de tamaño similar para que los recipientes tengan una altura uniforme y puedan colocarse de manera ordenada sobre la base.

  • 2 o 3 botellas de plástico
  • Tijeras o cúter
  • Cartón resistente
  • Pegamento de silicón
  • Regla y marcador
  • Cinta adhesiva: puede utilizarse para reforzar las uniones y cubrir los bordes cortados que puedan resultar filosos.
  • Papel decorativo, pintura o tela: se emplearán para personalizar la base y los recipientes.

¿Cómo hacer un organizador de cubiertos con botellas recicladas paso a paso?

El procedimiento consiste en cortar las botellas para conservar sus partes inferiores, unirlas a una base de cartón y decorarlas según el estilo de la cocina.

  1. Lava y prepara las botellas: limpia muy bien los envases, retira las etiquetas y déjalos secar por completo. Con un marcador, señala la altura a la que deseas realizar el corte.
  2. Corta los envases con precaución: revisa los bordes de cada recipiente y, si quedan zonas filosas, cúbrelas con cinta adhesiva resistente. 
  3. Prepara la base de cartón: corta un rectángulo de cartón resistente que tenga el tamaño necesario para sostener las botellas. Coloca los recipientes encima, dejando un pequeño espacio entre ellos, y marca la posición que ocupará cada uno.
  4. Pega las botellas: aplica silicón en la parte inferior de los recipientes y fíjalos sobre el cartón. Asegúrate de que queden derechos y espera a que el adhesivo se seque completamente antes de mover la estructura. 
  5. Refuerza las uniones y decora: cuando el pegamento se haya secado, puedes reforzar las uniones con cinta adhesiva. Cubre la base con papel decorativo o tela y pinta o forra las botellas para conseguir un acabado personalizado.
  6. Organiza los utensilios: coloca el organizador sobre una superficie estable y destina cada recipiente a un tipo de cubierto. Por ejemplo, uno puede utilizarse para cucharas, otro para tenedores y otro para cuchillos de mesa.

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