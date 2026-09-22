Así puedes controlar un poco tus migrañas; esto dicen los expertos

Aunque no se hace la promesa de que estos problemas van a terminar, una neuróloga hace estas recomendaciones para que la intensidad y la frecuencia con las que sufres tus migrañas… disminuyan. Por eso, toma nota y aplica estas recomendaciones que buscan hacer un poco más llevadero un padecimiento que incluso deja fuera de combate a las personas en sus actividades diarias.

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¿Es posible eliminar las migrañas para siempre?

Estas recomendaciones las dio la neuróloga, Gina Kennedy, emitidas para el diario The Telegraph. Y justamente indica que aunque no se trata de métodos milagrosos, sí es posible disminuir el impacto en cuanto a qué tanto ocurren y qué tanto afectan en cuanto a la intensidad. Por ello, he aquí los consejos de esta especialista.

¿Cómo disminuir el impacto de las migrañas?

Estos consejos van desde la realización de un diario hasta un ajuste en tus hábitos alimenticios. Ante esa situación, toma nota y cuida tu salud para disfrutar mejor de las circunstancias alrededor de las migrañas.

Reduce el brillo de las pantallas

Según estudios citados por The Telegraph, la constante exposición a la luz de computadoras puede aumentar el riesgo (entre un 30 y 60%) de sufrir migrañas. La luz azul puede activar células de la retina vinculadas al dolor. Por ello se recomienda el uso de lentes con filtros azules o verdes o lentes antirreflejo.

Haz un diario

Esto servirá como una especie de control, al tomar nota de los días, las circunstancias, la duración y todo lo que sucedió de manera previa. Así, te harás acreedor a detalles muy puntuales del momento cuando tu cabeza estalla (recordando que también se presentan náuseas, sensibilidad a la luz y complicación general para rendir en el día). Sabrás si hay patrones que puedes evitar o si se trata incluso de algo crónico.

Cuida lo que comes

Aunque a ciertas personas les ayuda consumir cierto tipo de alimentos para evitar las migrañas, se tienen identificados aquellos que sirven (los estudios siguen analizando para ponerlos como reales culpables) como detonantes. Muchas posturas indican que el chocolate, cítricos, café y queso están altamente vinculados a los padecimientos ya mencionados.

Mantén una rutina rigurosa

Según lo dicho por Gina Kennedy, cuando duermes, haces ejercicios, te levantas y comes en los mismos horarios… el riesgo de sufrir por migrañas disminuye. Algunos estudios como el del Journal of Clinical Sleep Medicine, indican que una correcta salud del sueño hace que ciertos pacientes tengan menos dolores al mes. Allí otro tema que destaca es la forma de comer, pues saltarse un desayuno o tener comidas irregulares afecta severamente la aparición de molestias.