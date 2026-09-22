Joy da la cara sola ante los medios tras la ausencia de Jesse: “Me muero de miedo"; ¿Seguirá su carrera en solitario?

El pasado 17 de septiembre, Jesse & Joy sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación tras casi 20 años de trayectoria artística. A escasos días de aquella decisión, Joy Huerta reaparece ante su público y los medios de comunicación, como parte de una conferencia de prensa en el Auditorio Nacional, en la que se sinceró sobre la situación actual de la agrupación y reveló si seguirá adelante con su carrera en solitario.

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¿Por qué se separó Jesse & Joy?

La tarde de este miércoles, 22 de septiembre, Joy Huerta dio la cara a los medios de comunicación, como parte de una conferencia de prensa en el Coloso de Reforma para presentar lo que apunta a ser su último show junto a su hermano: “¿Con Quién Se Queda el Reno?”

A lo largo de la conversación, la intérprete de “Espacio Sideral” se sinceró sobre la separación del grupo y reveló que esta se dio por decisión de su hermano, quien ya no quiso seguir adelante con el proyecto: “Jesse & Joy nació hace 40 años. Antes de siquiera tener ese nombre. Hace un poco más de 20 años que se convirtió en algo más grande que mi hermano y que yo (...) Amo profundamente a mi hermano. Siempre lo voy a amar. Respeto su decisión y voy a apoyarle en cada paso”; aseguró.

¿Joy Huerta seguirá adelante con su carrera en solitario? La artista responde

Tras revelar que la decisión de no continuar juntos como grupo había sido tomada por su hermano, la cantante confirmó que ella sí seguiría adelante por amor a su trabajo y, sobre todo, a sus fans: “Voy a respetar la decisión que él ha tomado; pero también amo profundamente a mi público y amo lo que yo también he construido a lo largo de 20 años o más. (...) Han sido días muy difíciles de asimilar. Cosas que seguimos procesando. Pero yo decido continuar. Decido seguir con los planes que estaban agendados. Me muero de miedo, pero, si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes”.

Bajo esta línea, la cantante de 40 años aseguró que los planes acordados a partir del 6 de diciembre, y el resto del año, seguirán en marcha. También prometió anunciar nuevas fechas para 2027. De momento, Jesse no se ha pronunciado al respecto.