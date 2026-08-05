Recicla el cartón de huevo para hacer una maceta con esta idea DIY

Seguramente en tu casa se acumulan los cartones de huevo que por lo general terminan en la basura. Sin embargo, le puedes dar otro uso como transformarla en macetas para tus plantas favoritas.

Estas ideas DIY son ideales para poder reducir el impacto ambiental. Con estas macetas podrás colocar plantas como suculentas hasta plantas más grandes para plantas ornamentales.

¿Cómo crear maceta con cartón de huevo?

Ingredientes para la mezcla:



8 cartones de huevo o más, dependiendo del tamaño de la maceta.

Agua.

Pegamento para madera.

Papel film.

Licuadora.

Colador.

Cubeta o recipiente grande.

Un vaso para preparar el pegamento.

Una maceta vieja o una cubeta que servirá como molde.

Pintura en spray (opcional).

Paso a paso para hacer una maceta con cartón de huevo

Tienes que romper todos los cartones de huevo en trozos pequeños. Vas a colocarlos dentro de una cubeta y colocarle agua hasta cubrirlo por completo. Deja reposar la mezcla durante toda una noche para que el cartón se ablande y sea mucho más fácil de trabajar.

Al otro día tienes que aplastar el cartón con las manos y pásalo por la licuadora. Vas a licuarlo hasta obtener una mezcla uniforme, procurando que no quede demasiado líquida ni excesivamente espesa. Una vez lista, cuela el exceso de agua para obtener una masa húmeda, pero fácil de manipular.

|Canva

El siguiente paso es preparar el adhesivo para darle resistencia a la maceta. En un vaso vas a mezclar partes iguales de agua y pegamento para madera, revolviendo muy bien hasta integrar ambos ingredientes.

Luego lleva la pulpa de cartón a una cubeta y agrega poco a poco la mezcla de agua con pegamento mientras amasas con las manos. Continúa incorporando ambos elementos hasta terminar toda la pulpa. Al finalizar deberás obtener una masa uniforme y moldeable.

Puedes ayudarte con una maceta vieja que ya no uses para replicar. Antes de colocar la mezcla, envuelve completamente el molde con papel film. Esto facilitará retirar la pieza una vez que esté seca. Después comienza a cubrir toda la superficie exterior con la masa de cartón, presionando con las manos para que tenga un grosor uniforme y una estructura firme.

El siguiente paso es dejar secar la maceta durante 4 días en un lugar ventilado y protegido de la lluvia. El tiempo también puede variar, por lo que es importante verificar que esté completamente dura antes de retirarla del molde. Desmolda con cuidado.