Ideas DIY: 3 propuestas creativas para crear las máscaras de cazadoras de Las Guerreras K-Pop con goma eva

Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) consisten en crear, reparar o personalizar todo tipo de objetos con las propias manos, combinando la creatividad con el reciclaje y la utilización de materiales accesibles. Se trata de una práctica que está al alcance de cualquier persona, desde niños hasta adultos.

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Las ideas DIY se destacan por tener una variada fuente de inspiración, las cuales abarcan la decoración del hogar, la moda, el suprareciclaje de elementos cotidianos y las tendencias de la cultura pop y el entretenimiento visual.

Ideas DIY de Las Guerreras K-Pop

En la actualidad, la película Las Guerreras K-Pop se ha posicionado como una fuente inagotable de inspiración para numerosos proyectos creativos y de caracterización. La estética futurista cargada de luces de neón y la fusión de la cultura pop coreana con elementos fantásticos han cautivo por completo a quienes incursionan en las manualidades.

En particular, los enigmáticos accesorios y las icónicas máscaras de las cazadoras se han convertido en el centro de atención para quienes buscan recrear piezas impactantes utilizando materiales sencillos, maleables y económicos como la goma eva.

¿Cómo hacer la máscara de cazadora?

Es en este marco que las ideas DIY que hoy ponemos de relieve invitan a crear las máscaras de cazadoras de Las Guerreras K-Pop. El material principal es la goma eva por lo que no se requiere de herramientas muy sofisticadas para proceder.

A continuación, se detallan ideas creativas para que puedas recrear las máscaras de cazadoras de tusa personajes favoritos de forma muy sencilla:

Máscara facial dividida en dos tonos

Materiales: Goma eva negra (base) y goma eva de tono brillante (rosa neón, violeta o turquesa), cútter, silicona líquida o pistola de silicona caliente, y una cinta elástica.

Paso a paso



Diseña una plantilla de media máscara (que cubra desde la frente hasta los pómulos) sobre papel y trasládala a la goma eva negra. Dibuja los patrones geométricos o místico-urbanos característicos de la película en la goma eva de color neón y recórtalos con precisión. Pega los detalles de color sobre la base negra generando relieve. Realiza dos perforaciones laterales y coloca la cinta elástica ajustada a tu medida para sujetarla.

Máscara completa con relieve y acabado metalizado

Materiales: Goma eva de 3 mm o 4 mm (para la estructura), pintura acrílica o en aerosol (dorado, plateado o magenta), sellador para goma eva (o cola vinílica), secador de pelo o pistola de calor, y cinta elástica o tiras de abrojo.

Paso a paso



Corta la goma eva siguiendo el contorno completo del rostro, dejando marcadas las aberturas para los ojos. Aplica calor suavemente con el secador para moldear el material y adaptarlo a la curva de la cara antes de que se enfríe. Agrega superposiciones de capas de goma eva en zonas clave (cejas, pómulos y barbilla) para dar un volumen tridimensional. Sella la superficie con dos capas de cola vinílica, pinta con los colores metalizados de la película y añade los broches o elásticos para su sujeción.

Máscara de cazadora estilo visor retrofuturista

Materiales: Goma eva escarchada (con purpurina) o metalizada, un trozo de mica/acetato transparente o de color, pegamento de contacto, marcadores indelebles (negro y blanco) y una vincha plástica o cinta elástica.

Paso a paso

